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    23:45, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Спасшего ребенка от собак мужчину в Алматинской области не накажут

    В департаменте полиции Алматинской области опровергли распространившуюся в соцсетях информацию о якобы привлечении к ответственности местного жителя, который пресек нападение собак на ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: polisia.kz

    — В отношении данного гражданина никаких процессуальных решений не принималось, — отметили в пресс-службе ДП.

    Согласно статье 32 УК РК («Необходимая оборона»), его действия квалифицируются как правомерные действия в целях самозащиты. В соответствии с законом, причинение вреда в состоянии необходимой обороны при отражении нападения, создающего реальную угрозу жизни, здоровью или имуществу, не является уголовно наказуемым деянием.

    — Таким образом, действия гражданина, спасшего несовершеннолетнего от нападения со стороны животных, не нарушают норм действующего законодательства и не влекут за собой правовых последствий, — говорится в сообщении.

    Вместе с тем, в рамках досудебного расследования действия владельца животных будут всесторонне изучены и им будет дана соответствующая правовая оценка. В случае установления признаков каких-либо нарушений законодательства, он будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке.

    Ранее сообщалось, что несколько собак покусали 10-летнего ребенка. В управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавшего. 

    Ход расследования дела находится на особом контроле прокуратуры. 

    Теги:
    Регионы Полиция Собаки Алматинская область Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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