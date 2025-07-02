Спасшего ребенка от собак мужчину в Алматинской области не накажут

— В отношении данного гражданина никаких процессуальных решений не принималось, — отметили в пресс-службе ДП.

Согласно статье 32 УК РК («Необходимая оборона»), его действия квалифицируются как правомерные действия в целях самозащиты. В соответствии с законом, причинение вреда в состоянии необходимой обороны при отражении нападения, создающего реальную угрозу жизни, здоровью или имуществу, не является уголовно наказуемым деянием.

— Таким образом, действия гражданина, спасшего несовершеннолетнего от нападения со стороны животных, не нарушают норм действующего законодательства и не влекут за собой правовых последствий, — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в рамках досудебного расследования действия владельца животных будут всесторонне изучены и им будет дана соответствующая правовая оценка. В случае установления признаков каких-либо нарушений законодательства, он будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что несколько собак покусали 10-летнего ребенка. В управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавшего.

Ход расследования дела находится на особом контроле прокуратуры.