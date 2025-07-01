Собаки напали на ребенка в Алматинской области — полиция выясняет обстоятельства

Информацию подтвердили в департаменте полиции области. Зарегистрировано уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности, проводится досудебное расследование.

— Опрашиваются очевидцы, проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении полиции.

Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

По данным полиции, собаки находились на территории реабилитационного центра.

— Вместе с тем, действиям должностных лиц реабилитационного центра будет дана правовая оценка. Все виновные лица будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства, — подчеркнули в департаменте полиции.

Правоохранительные органы призывают граждан соблюдать осторожность при нахождении вблизи огражденных участков, где могут находиться животные. Родителям рекомендуют следить за досугом детей и объяснять им правила личной безопасности.

В управлении здравоохранения Алматинской области также прокомментировали о состоянии ребенка. Сообщается, что 30 июня в 17:02 в приемный покой Карасайской Центральной районной больницы поступил ребенок 2014 года рождения.

— Госпитализирован в реанимацию, затем через несколько часов переведен в травматологическое отделение. Общее состояние ребенка на утро средней тяжести, за счет полученной травмы. Лечение получает согласно протокола, — уточнили в управлении здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что в парке 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы значительно увеличилось количество бездомных собак.

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