Нападение собак на ребенка в Алматинской области: заведено уголовное дело

По предварительным данным, напавшие собаки содержались на территории частного реабилитационного центра, оказывающей помощь людям от различных зависимостей.

- В рамках расследования будет дана правовая оценка на предмет соблюдения реабилитационным центром правил по содержанию домашних животных. Виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Ход расследования дела находится на особом контроле прокуратуры, - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области несколько собак напали на ребенка, его доставили в больницу.