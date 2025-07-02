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    20:06, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Нападение собак на ребенка в Алматинской области: заведено уголовное дело

    Прокуратура Алматинской области сообщила, что по факту нападения собак на малолетнего ребенка в селе Жалпаксай Карасайского района полицией возбуждено уголовное дело. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    собаки
    Фото: Kazinform

    По предварительным данным, напавшие собаки содержались на территории частного реабилитационного центра, оказывающей помощь людям от различных зависимостей.

    - В рамках расследования будет дана правовая оценка на предмет соблюдения реабилитационным центром правил по содержанию домашних животных. Виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Ход расследования дела находится на особом контроле прокуратуры, - сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в Алматинской области несколько собак напали на ребенка, его доставили в больницу.

     

    Теги:
    Регионы Прокуратура Алматинская область Происшествия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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