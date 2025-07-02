Нападение собак на ребенка в Алматинской области: заведено уголовное дело
Прокуратура Алматинской области сообщила, что по факту нападения собак на малолетнего ребенка в селе Жалпаксай Карасайского района полицией возбуждено уголовное дело. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По предварительным данным, напавшие собаки содержались на территории частного реабилитационного центра, оказывающей помощь людям от различных зависимостей.
- В рамках расследования будет дана правовая оценка на предмет соблюдения реабилитационным центром правил по содержанию домашних животных. Виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Ход расследования дела находится на особом контроле прокуратуры, - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области несколько собак напали на ребенка, его доставили в больницу.