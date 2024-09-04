Спасатели не могут отбуксировать поврежденный хуситами танкер с нефтью в Красном море

В Красном море на этой неделе началась операция по предотвращению разлива 1 млн баррелей нефти из танкера, атакованного йеменскими повстанцами-хуситами, однако из-за опасных условий усилия по буксировке судна пока не увенчались успехом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спасатели отказались от первоначальных попыток отбуксировать горящий нефтяной танкер в Красном море.

— Частные компании, ответственные за спасательную операцию, пришли к выводу, что условия для проведения буксировки не были соблюдены, и что продолжать ее было небезопасно. В настоящее время частные компании изучают альтернативные решения, — сообщается в заявлении военно-морской миссии ЕС в Красном море «Аспидус».

21 августа судно MV Sounion, шедшее вблизи побережья Йемена под флагом Греции подверглось обстрелу со стороны йеменских хуситов. Удары привели к невозможности управлять судном, на поданный судном сигнал бедствия откликнулась Европейская военно-морская миссия, которая спасла 25 членов экипажа судна.

С тех пор брошенное судно горело и дрейфовало в Красном море. Позже хуситы, как следует из опубликованного ими видео, высадились на танкере и подожгли палубу в нескольких местах.

В настоящее время на главной палубе судна продолжают гореть несколько пожаров. Судно стоит на якоре, не дрейфует, и видимых признаков разлива нефти не наблюдается, сообщает миссия «Аспидус».

Инцидент может стать одним из самых крупных в кампании хуситов, которые с конца 2023 года совершают нападения на суда, проходящие через Аденский залив. Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» заявило о своей поддержке палестинского народа, пообещав продолжить свои операции до тех пор, пока агрессия против Газы не будет остановлена.

За последние 10 месяцев хуситы атаковали несколько иностранных судов в Красном море, заставив международные судоходные компании направлять суда вокруг африканского континента.

Эксперты предупреждают, что если не взять пожар под контроль в кратчайшие сроки, возникнет угроза самого масштабного разлива нефти в истории.

Государственный департамент США ранее предупреждал, что разлив с танкера MV Sounion может быть почти в четыре раза больше, чем катастрофа танкера Exxon Valdez, севшего на мель у берегов Аляски в 1989 году.

Во вторник хуситы атаковали судно «Amjad» под флагом Саудовской Аравии и судно «Blue Lagoon I» под флагом Панамы, шедшие в Красном море. Оба танкера были поражены двумя баллистическими ракетами и беспилотной воздушной системой одностороннего действия. Центральное военное командование США обвинило хуситов в безрассудных террористических актах, последствием которых сейчас может стать крупная экологическая катастрофа.