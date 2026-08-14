Совет мира направит делегацию в Израиль для обсуждения разоружения ХАМАС

Представители созданного по инициативе президента США Дональда Трампа Совета мира проведут переговоры на Ближнем Востоке по дальнейшей реализации плана урегулирования ситуации в секторе Газа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Совет мира направит на следующей неделе делегацию в Израиль и Египет для переговоров по плану разоружения ХАМАС и дальнейшим шагам в секторе Газа. В нее войдут советник президента США Джаред Кушнер, спецпредставитель Совета мира Николай Младенов и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

По сообщениям The Times of Israel, делегация прибудет в Израиль в воскресенье. Ожидается, что Кушнер проведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными израильскими представителями.

— США и Израиль согласны относительно конечной цели — демилитаризации ХАМАС. Мы выслушаем высказанные опасения и обсудим следующие шаги, — заявил представитель Совета мира.

Главной темой станет реализация плана разоружения ХАМАС, который движение одобрило 30 июля. Его дальнейшее продвижение осложнилось после того, как Нетаньяху публично выступил против предложенной схемы.

President Trump’s envoy Jared Kushner plans to visit Israel next week for Gaza talks. My story on @axios https://t.co/8O0QFoBz5Q — Barak Ravid (@BarakRavid) August 13, 2026

На днях израильский премьер заявил, что Армия обороны Израиля не будет отходить с занимаемых позиций до полного разоружения ХАМАС, включая сдачу тяжелого и легкого вооружения.

По данным американских источников, на которые ссылается The Times of Israel, Вашингтон рассчитывает убедить Израиль ограничить удары по сектору Газа и выполнить гуманитарные обязательства, предусмотренные соглашением о прекращении огня от октября 2025 года. В Совете мира считают, что выполнение этих условий позволит перейти к практическому этапу передачи оружия ХАМАС.

Несмотря на публичную критику плана со стороны Нетаньяху, Израиль более недели воздерживался от ударов по сектору Газа. Однако на этой неделе операции возобновились. В четверг израильские силы ликвидировали одного из военных командиров ХАМАС, а также, по сообщениям СМИ, руководителя полиции.

После переговоров в Израиле делегация Совета мира отправится в Каир, где запланированы встречи с представителями Египта и других стран-посредников. Ожидается, что в них также примут участие представители Катара и Турции.

Стороны намерены определить дальнейшие шаги по реализации плана, предусматривающего демилитаризацию сектора Газа, передачу ХАМАС гражданских и силовых полномочий палестинскому технократическому правительству и последующее восстановление анклава.

Как сообщает Axios, Вашингтон стремится не допустить, чтобы предстоящие 27 октября парламентские выборы в Израиле затормозили реализацию следующего этапа плана по Газе. При этом американские представители признают, что приближение голосования значительно осложняет поиск компромисса с израильским руководством.

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ЮНИСЕФ сообщил о гибели 300 детей в Газе за время перемирия.