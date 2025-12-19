РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:15, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Совбез ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле

    Экстренное заседание по ситуации вокруг Венесуэлы планируется провести 23 декабря, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа

    Совбез ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле
    Фото: Pixabay

     Данную информацию подтвердили в четверг в постоянном представительстве при ООН Словении, исполняющей функции председателя Совбеза.

    — В ответ на Ваши вопросы я могу подтвердить, что председательствующая сторона намерена созвать заседание по Венесуэле во вторник в 15:00, — сообщила Синьхуа официальный представитель словенского постпредства Лаура Миклич.

    Словения приняла ротационное председательство в СБ ООН сроком на один месяц в декабре.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

    Запрос о созыве экстренного заседания поступил от Венесуэлы 17 декабря. Каракас обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой собраться для обсуждения «продолжающейся агрессии США» против страны. 

    Ранее президент США Дональд Трамп распорядился о тотальной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, идущих в Венесуэлу и из нее.

    Однако Венесуэла завяила, что продолжит торговлю нефтью несмотря на объявление Трампа о блокаде. 

     

     

    Теги:
    Совбез ООН Венесуэла Мировые новости США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают