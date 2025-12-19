Совбез ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле

Данную информацию подтвердили в четверг в постоянном представительстве при ООН Словении, исполняющей функции председателя Совбеза.

— В ответ на Ваши вопросы я могу подтвердить, что председательствующая сторона намерена созвать заседание по Венесуэле во вторник в 15:00, — сообщила Синьхуа официальный представитель словенского постпредства Лаура Миклич.

Словения приняла ротационное председательство в СБ ООН сроком на один месяц в декабре.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Запрос о созыве экстренного заседания поступил от Венесуэлы 17 декабря. Каракас обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой собраться для обсуждения «продолжающейся агрессии США» против страны.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился о тотальной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, идущих в Венесуэлу и из нее.

Однако Венесуэла завяила, что продолжит торговлю нефтью несмотря на объявление Трампа о блокаде.