Соцсети для детей младше 16 лет запретили в Австралии
Австралийское правительство обязало социальные сети с 10 декабря внедрить «разумные меры», чтобы полностью закрыть доступ к своим платформам для пользователей младше 16 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
Существующие детские аккаунты должны быть удалены или деактивированы. Страна стала первой в мире, где принят такой жесткий запрет — и его поддерживает значительная часть родителей.
Власти объясняют, что соцсети создают для детей серьезные риски: платформы побуждают проводить больше времени за экраном, что негативно отражается на здоровье и эмоциональном состоянии подростков.
Исследование, проведенное по заказу правительства в начале года, показало, что 96% детей 10–15 лет пользуются соцсетями, и 70% из них сталкивались с вредным контентом. Речь идет о материалах, поощряющих мизогинию, расстройства пищевого поведения, суицидальные мысли, а также о видеороликах с драками.
Кроме того, каждый седьмой ребенок сообщил о попытках груминга — установления доверительных отношений с целью дальнейшей эксплуатации, — со стороны взрослых или старших подростков. А более половины опрошенных отметили, что становились жертвами кибербуллинга.
Напомним, со следующего года Малайзия планирует запретить пользователям младше 16 лет регистрироваться в соцсетях, следуя примеру стран, усиливающих контроль над цифровой средой ради защиты детей. Также власти Нидерландов рекомендовали запретить детям и подросткам до 15 лет пользоваться социальными сетями, такими как TikTok и Instagram, жестко ограничить время, которое дети проводят за мобильными устройствами.
Ранее депутат Асхат Аймагамбетов предложил рассмотреть возможность введения возрастных ограничений для регистрации в соцсетях.