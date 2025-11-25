Соцсети для детей младше 16 лет запретили в Австралии

Существующие детские аккаунты должны быть удалены или деактивированы. Страна стала первой в мире, где принят такой жесткий запрет — и его поддерживает значительная часть родителей.

Власти объясняют, что соцсети создают для детей серьезные риски: платформы побуждают проводить больше времени за экраном, что негативно отражается на здоровье и эмоциональном состоянии подростков.

Исследование, проведенное по заказу правительства в начале года, показало, что 96% детей 10–15 лет пользуются соцсетями, и 70% из них сталкивались с вредным контентом. Речь идет о материалах, поощряющих мизогинию, расстройства пищевого поведения, суицидальные мысли, а также о видеороликах с драками.

Кроме того, каждый седьмой ребенок сообщил о попытках груминга — установления доверительных отношений с целью дальнейшей эксплуатации, — со стороны взрослых или старших подростков. А более половины опрошенных отметили, что становились жертвами кибербуллинга.

Напомним, со следующего года Малайзия планирует запретить пользователям младше 16 лет регистрироваться в соцсетях, следуя примеру стран, усиливающих контроль над цифровой средой ради защиты детей. Также власти Нидерландов рекомендовали запретить детям и подросткам до 15 лет пользоваться социальными сетями, такими как TikTok и Instagram, жестко ограничить время, которое дети проводят за мобильными устройствами.

Ранее депутат Асхат Аймагамбетов предложил рассмотреть возможность введения возрастных ограничений для регистрации в соцсетях.