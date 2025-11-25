РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:15, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Соцсети для детей младше 16 лет запретили в Австралии

    Австралийское правительство обязало социальные сети с 10 декабря внедрить «разумные меры», чтобы полностью закрыть доступ к своим платформам для пользователей младше 16 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Дети ии соцсети
    Фото: Freepik

    Существующие детские аккаунты должны быть удалены или деактивированы. Страна стала первой в мире, где принят такой жесткий запрет — и его поддерживает значительная часть родителей.

    Власти объясняют, что соцсети создают для детей серьезные риски: платформы побуждают проводить больше времени за экраном, что негативно отражается на здоровье и эмоциональном состоянии подростков.

    Исследование, проведенное по заказу правительства в начале года, показало, что 96% детей 10–15 лет пользуются соцсетями, и 70% из них сталкивались с вредным контентом. Речь идет о материалах, поощряющих мизогинию, расстройства пищевого поведения, суицидальные мысли, а также о видеороликах с драками.

    Кроме того, каждый седьмой ребенок сообщил о попытках груминга — установления доверительных отношений с целью дальнейшей эксплуатации, — со стороны взрослых или старших подростков. А более половины опрошенных отметили, что становились жертвами кибербуллинга.

    Напомним, со следующего года Малайзия планирует запретить пользователям младше 16 лет регистрироваться в соцсетях, следуя примеру стран, усиливающих контроль над цифровой средой ради защиты детей. Также власти Нидерландов рекомендовали запретить детям и подросткам до 15 лет пользоваться социальными сетями, такими как TikTok и Instagram, жестко ограничить время, которое дети проводят за мобильными устройствами.

    Ранее депутат Асхат Аймагамбетов предложил рассмотреть возможность введения возрастных ограничений для регистрации в соцсетях. 

    Теги:
    Запреты Соцсети Дети Австралия
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают