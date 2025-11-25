РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:22, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Малайзия намерена ограничить доступ к соцсетям для подростков до 16 лет

    Со следующего года Малайзия планирует запретить пользователям младше 16 лет регистрироваться в соцсетях, следуя примеру стран, усиливающих контроль над цифровой средой ради защиты детей, передает агентство Kazinform.

    Малайзия намерена ограничить доступ к соцсетям для подростков до 16 лет
    Фото: news.sky.com

    Как сообщает малазийская газета The Star, министр коммуникаций Датук Фахми Фадзил заявил, что с 2026 года малайзийцам младше 16 лет будет запрещено регистрироваться в социальных сетях. Он подтвердил, что правительство Мадани намерено усилить меры по обеспечению онлайн-безопасности детей.

    По его словам, от поставщиков платформ ожидается, что в следующем году они внедрят электронную систему идентификации пользователей eKYC.

    Министр выступил после закрытия семинара по повышению осведомленности о кибермошенничестве.

    Фахми отметил, что Австралия уже в следующем месяце введет возрастные ограничения для пользователей соцсетей, и Малайзия будет внимательно отслеживать этот опыт.

    — У других стран могут быть свои подходы, и мы будем их изучать, — сказал он.

    Министр подчеркнул, что цель — обеспечить запрет доступа к соцсетям для детей младше 16 лет. Это станет частью более широких мер в рамках закона об онлайн-безопасности, который вступает в силу 1 января.

    Пока же Фахми призвал родителей поощрять детей к занятиям на свежем воздухе вместо лишнего экранного времени. Он добавил, что родители должны контролировать использование гаджетов своими детьми.

    В октябре кабинет министров решил повысить минимальный возраст для пользователей соцсетей до 16 лет.

    В Казахстане депутат Асхат Аймагамбетов предложил рассмотреть возможность введения возрастных ограничений для регистрации в соцсетях. 

    Ранее власти Нидерландов рекомендовали запретить детям и подросткам до 15 лет пользоваться социальными сетями, такими как TikTok и Instagram, жестко ограничить время, которое дети проводят за мобильными устройствами.

    Также в Дании детям до 15 лет запретят пользоваться соцсетями.

     

    Теги:
    Соцсети Малайзия Мировые новости
    Адель Харламова
    Автор
