Детям до 15 лет запретят пользоваться соцсетями в Дании

— Так называемые социальные сети процветают за счет того, что крадут у наших детей время, детство и благополучие, и мы собираемся положить этому конец, — заявила министр цифровизации страны Каролин Стейдж Олсен.

Заявление последовало за призывом премьер-министра Дании Метте Фредериксен ввести соответствующие ограничения для детей из-за опасений за их ментальное здоровье. Большинство партий в парламенте намерено поддержать эту меру, отмечает Reuters.

При этом родители будут иметь возможность давать разрешение на доступ к отдельным онлайн-платформам своим детям по достижении 13 лет.

Наиболее популярны у детей в Дании платформы Snapchat, YouTube, Instagram и TikTok. Датская молодежь проводит в соцсетях в среднем 2 часа 40 минут в день.