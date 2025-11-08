РУ
    10:56, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Детям до 15 лет запретят пользоваться соцсетями в Дании

    Об этом сообщило правительство страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Детям до 15 лет запретят пользоваться соцсетями в Дании
    Фото: Freepik

    — Так называемые социальные сети процветают за счет того, что крадут у наших детей время, детство и благополучие, и мы собираемся положить этому конец, — заявила министр цифровизации страны Каролин Стейдж Олсен.

    Заявление последовало за призывом премьер-министра Дании Метте Фредериксен ввести соответствующие ограничения для детей из-за опасений за их ментальное здоровье. Большинство партий в парламенте намерено поддержать эту меру, отмечает Reuters.

    При этом родители будут иметь возможность давать разрешение на доступ к отдельным онлайн-платформам своим детям по достижении 13 лет.

    Наиболее популярны у детей в Дании платформы Snapchat, YouTube, Instagram и TikTok. Датская молодежь проводит в соцсетях в среднем 2 часа 40 минут в день.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
