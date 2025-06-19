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    14:07, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Нидерланды призывают запретить соцсети для детей младше 15 лет

    Власти Нидерландов рекомендуют запретить детям и подросткам до 15 лет пользоваться социальными сетями, такими как TikTok и Instagram, жёстко ограничить время, которое дети проводят за мобильными устройствами, и запретить экраны в детских спальнях. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

    ребенок интернет соцсети
    Фото: freepik.com

    В минздраве королевства подчёркивают, что постоянное пребывание в соцсетях вызывает психологические и физиологические проблемы, включая трудности со сном, депрессию, панические атаки. Группа экспертов нидерландского парламента подтвердила эти выводы.

    В феврале этого года даже королева Нидерландов Максима заявила, что у её младшей дочери, принцессы Арианы, проблемы со зрением из-за того, что она слишком много времени проводит в телефоне.

    Сами TikTok и Instagram пока требуют, чтобы пользователи были старше 13 лет.

    Нидерландские врачи считают, что такой возраст подходит для начала использования разве что мессенджеров — например WhatsApp или Signal — в которых нет явных функций соцсетей.

    В Нидерландах уже запрещено использование мобильных устройств в школах; но новые рекомендации пока не имеют юридически обязательной силы.

    Аналогичные законопроекты рассматривают ещё несколько европейских стран; во некоторых государствах ЕС подростки могут создавать аккаунты только с одобрения родителей.

    Единственной пока что страной мира, прямо запретившей подросткам пользоваться соцсетями, стала Австралия: закон вступит в силу в ноябре этого года.

    Теги:
    Соцсети Нидерланды Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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