Нидерланды призывают запретить соцсети для детей младше 15 лет
Власти Нидерландов рекомендуют запретить детям и подросткам до 15 лет пользоваться социальными сетями, такими как TikTok и Instagram, жёстко ограничить время, которое дети проводят за мобильными устройствами, и запретить экраны в детских спальнях. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.
В минздраве королевства подчёркивают, что постоянное пребывание в соцсетях вызывает психологические и физиологические проблемы, включая трудности со сном, депрессию, панические атаки. Группа экспертов нидерландского парламента подтвердила эти выводы.
В феврале этого года даже королева Нидерландов Максима заявила, что у её младшей дочери, принцессы Арианы, проблемы со зрением из-за того, что она слишком много времени проводит в телефоне.
Сами TikTok и Instagram пока требуют, чтобы пользователи были старше 13 лет.
Нидерландские врачи считают, что такой возраст подходит для начала использования разве что мессенджеров — например WhatsApp или Signal — в которых нет явных функций соцсетей.
В Нидерландах уже запрещено использование мобильных устройств в школах; но новые рекомендации пока не имеют юридически обязательной силы.
Аналогичные законопроекты рассматривают ещё несколько европейских стран; во некоторых государствах ЕС подростки могут создавать аккаунты только с одобрения родителей.
Единственной пока что страной мира, прямо запретившей подросткам пользоваться соцсетями, стала Австралия: закон вступит в силу в ноябре этого года.