Нидерланды призывают запретить соцсети для детей младше 15 лет

В минздраве королевства подчёркивают, что постоянное пребывание в соцсетях вызывает психологические и физиологические проблемы, включая трудности со сном, депрессию, панические атаки. Группа экспертов нидерландского парламента подтвердила эти выводы.

В феврале этого года даже королева Нидерландов Максима заявила, что у её младшей дочери, принцессы Арианы, проблемы со зрением из-за того, что она слишком много времени проводит в телефоне.

Сами TikTok и Instagram пока требуют, чтобы пользователи были старше 13 лет.

Нидерландские врачи считают, что такой возраст подходит для начала использования разве что мессенджеров — например WhatsApp или Signal — в которых нет явных функций соцсетей.

В Нидерландах уже запрещено использование мобильных устройств в школах; но новые рекомендации пока не имеют юридически обязательной силы.

Аналогичные законопроекты рассматривают ещё несколько европейских стран; во некоторых государствах ЕС подростки могут создавать аккаунты только с одобрения родителей.

Единственной пока что страной мира, прямо запретившей подросткам пользоваться соцсетями, стала Австралия: закон вступит в силу в ноябре этого года.