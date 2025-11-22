РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:03, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сотрудница полиции вовремя заметила утечку газа и спасла мать с пятью детьми

    В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок» в Усть-Каменогорске инспектор по делам несовершеннолетних предотвратила возможную трагедию в одном из дачных массивов города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сотрудница полиции вовремя заметила утечку газа и спасла мать с пятью детьми
    Фото: ДП ВКО

    Благодаря ее бдительности из опасного дома своевременно эвакуировали женщину и пятерых детей.

    По информации департамента полиции, капитан Асель Тукушева проводила плановый обход семей, состоящих на учете. Во время визита в один из домов она почувствовала характерный запах, напоминающий утечку угарного газа.

    — В доме проживает мать-одиночка с пятью детьми — от трех до семнадцати лет. Ситуация была опасной, поэтому инспектор оперативно вызвала экстренные службы и организовала эвакуацию семьи, — сообщили в ДП ВКО.

    На место прибыли сотрудники ДЧС Усть-Каменогорска. Замеры воздуха подтвердили превышение концентрации угарного газа. Опасность исходила от поврежденной отопительной печи, через которую продукты сгорания поступали в жилое помещение.

    — По итогам осмотра было установлено, что дальнейшее проживание в доме создает угрозу жизни и здоровью. Семью временно разместили в кризисном центре, пока печь не будет восстановлена, — отметили в службе ЧС.

    В департаменте полиции подчеркнули, что внимательность сотрудника позволила избежать тяжелых последствий.

    — Оперативные действия капитана полиции Асель Тукушевой помогли предотвратить отравление угарным газом и сохранить жизни сразу шести человек, — рассказали в ведомстве.

    Напомним, ранее в Туркестанской области загорелся частный дом, погибли 12 человек, 9 из которых — дети.

    Нелли Нигматуллина
