Сотрудница полиции вовремя заметила утечку газа и спасла мать с пятью детьми

Благодаря ее бдительности из опасного дома своевременно эвакуировали женщину и пятерых детей.

По информации департамента полиции, капитан Асель Тукушева проводила плановый обход семей, состоящих на учете. Во время визита в один из домов она почувствовала характерный запах, напоминающий утечку угарного газа.

— В доме проживает мать-одиночка с пятью детьми — от трех до семнадцати лет. Ситуация была опасной, поэтому инспектор оперативно вызвала экстренные службы и организовала эвакуацию семьи, — сообщили в ДП ВКО.

На место прибыли сотрудники ДЧС Усть-Каменогорска. Замеры воздуха подтвердили превышение концентрации угарного газа. Опасность исходила от поврежденной отопительной печи, через которую продукты сгорания поступали в жилое помещение.

— По итогам осмотра было установлено, что дальнейшее проживание в доме создает угрозу жизни и здоровью. Семью временно разместили в кризисном центре, пока печь не будет восстановлена, — отметили в службе ЧС.

В департаменте полиции подчеркнули, что внимательность сотрудника позволила избежать тяжелых последствий.

— Оперативные действия капитана полиции Асель Тукушевой помогли предотвратить отравление угарным газом и сохранить жизни сразу шести человек, — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в Туркестанской области загорелся частный дом, погибли 12 человек, 9 из которых — дети.