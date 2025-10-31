Чиновников наказали за стихийные свалки в Алматы

По его словам, в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» инспекторы департамента регулярно проводят рейды по всем районам мегаполиса. Кроме того, Министерство экологии и природных ресурсов совместно с национальной компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары» осуществляет космический мониторинг для выявления несанкционированных свалок.

— В этом году у нас было выявлено 10 стихийных свалок, все они своевременно ликвидированы акиматами районов. По обращениям жителей также принимаются оперативные меры по очистке территорий, - сказал Лесбеков на брифинге региональной службы коммуникаций.

Фото: РСК

Он отметил, что ответственность за чистоту территории несут и представители местных исполнительных органов. С начала года девять должностных лиц районных акиматов были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в сфере санитарной очистки. Среди них — начальники отделов благоустройства и коммунального хозяйства, а также заместители акимов, курирующие эти направления.

Отметим, что в этом году в Казахстане число стихийных свалок выросло еще на три тысячи. Депутат Ерлан Саиров считает, что решить проблему помогут единые правила для размещения полигонов.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области 12 акимов наказали за несанкционированные свалки.