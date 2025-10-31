РУ
    Чиновников наказали за стихийные свалки в Алматы

    Ситуация со стихийными свалками в Алматы находится на постоянном контроле, сообщил руководитель департамента экологии города Динмухамед Лесбеков, передает агентство Kazinform.

    «Таза қала» в Алматы: новый Арбат, мусорные свалки и экочелленджи
    Фото: Jibek Joly

    По его словам, в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» инспекторы департамента регулярно проводят рейды по всем районам мегаполиса. Кроме того, Министерство экологии и природных ресурсов совместно с национальной компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары» осуществляет космический мониторинг для выявления несанкционированных свалок.

    — В этом году у нас было выявлено 10 стихийных свалок, все они своевременно ликвидированы акиматами районов. По обращениям жителей также принимаются оперативные меры по очистке территорий, - сказал Лесбеков на брифинге региональной службы коммуникаций.

    руководитель департамента экологии города Динмухамед Лесбеков
    Фото: РСК

    Он отметил, что ответственность за чистоту территории несут и представители местных исполнительных органов. С начала года девять должностных лиц районных акиматов были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в сфере санитарной очистки. Среди них — начальники отделов благоустройства и коммунального хозяйства, а также заместители акимов, курирующие эти направления.

    Отметим, что в этом году в Казахстане число стихийных свалок выросло еще на три тысячи. Депутат Ерлан Саиров считает, что решить проблему помогут единые правила для размещения полигонов. 

    Ранее сообщалось, что в Павлодарской области 12 акимов наказали за несанкционированные свалки. 

