телерадиокомплекс президента РК
    20:34, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    12 акимов наказали за несанкционированные свалки в Павлодарской области

    По информации экологов, в ходе мониторинга в региона выявили почти 250 несанкционированных свалок, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мусор
    Фото: pexels

    В департаменте экологии Павлодарской области рассказали, мониторинг проводят с использованием данных геопортала АО «НК „Қазақстан Ғарыш Сапары“, а также на основе информации, предоставляемой местными исполнительными органами. В итоге выявили 248 стихийных свалок. На сегодняшний день, отмечают специалисты, все отходы убрали, однако не исключено, что мусор появится вновь. 

    — В целях усиления персональной ответственности за нарушения экологического законодательства в 2025 году к административной ответственности привлечены 12 акимов сельских округов. Общая сумма штрафа составила более 350 тысяч тенге, — сообщили в департаменте экологии Павлодарской области.

    Отмечается, для системного контроля проводятся регулярные рейдовые выезды, информация о выявленных фактах публикуется в соцсетях для повышения прозрачности и вовлечения населения, налажено взаимодействие с акиматами и органами полиции.

    Напомним, ранее житель Алматы пожаловался на кучу разбросанной брусчатки в Бостандыкском районе. Ситуацию прокомментировали в акимате. 

    Теги:
    Штрафы Мусор Павлодарская область Акимы
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
