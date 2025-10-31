12 акимов наказали за несанкционированные свалки в Павлодарской области

В департаменте экологии Павлодарской области рассказали, мониторинг проводят с использованием данных геопортала АО «НК „Қазақстан Ғарыш Сапары“, а также на основе информации, предоставляемой местными исполнительными органами. В итоге выявили 248 стихийных свалок. На сегодняшний день, отмечают специалисты, все отходы убрали, однако не исключено, что мусор появится вновь.

— В целях усиления персональной ответственности за нарушения экологического законодательства в 2025 году к административной ответственности привлечены 12 акимов сельских округов. Общая сумма штрафа составила более 350 тысяч тенге, — сообщили в департаменте экологии Павлодарской области.

Отмечается, для системного контроля проводятся регулярные рейдовые выезды, информация о выявленных фактах публикуется в соцсетях для повышения прозрачности и вовлечения населения, налажено взаимодействие с акиматами и органами полиции.

