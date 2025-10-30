Единые правила помогут остановить рост стихийных свалок — депутат

По мнению депутата Саирова, рост количества стихийные свалок связзан с тем, что в стране до сих пор не приняты правила размещения полигонов твердых бытовых отходов. Он отметил, что особенно актуальная эта проблема для сельской местности, где местные власти не могут организовать безопасный и легальный вывоз отходов.

— В результате растут стихийные свалки и загрязняется окружающая среда, что влечет справедливое недовольство сельских жителей. Один пример, только в одном Зерендинском районе Акмолинской в 79 населенных пунктах района вывозят отходы на 40 разных площадок. Ни одна из этих площадок не узаконена, земли в лучше случае оформлены под временное хранение, а сами объекты не соответствуют экологическим и санитарным нормам, — отметил он.

Чтобы изменить ситуацию парламентарий предложил создать для сел типовые проекты полигонов.

Единые правила, по мнению Ерлана Саирова, будут определить какие населенные пункты будут обслуживать полигоны, и устанавливать справедливые тарифы на вывоз и утилизацию мусора.

