Единые правила помогут остановить рост стихийных свалок — депутат
В этом году в Казахстане число стихийных свалок выросло еще на три тысячи. Депутат Ерлан Саиров считает, что решить проблему помогут единые правила для размещения полигонов, передает Kazinform со ссылкой на телеканал Jibek Joly.
По мнению депутата Саирова, рост количества стихийные свалок связзан с тем, что в стране до сих пор не приняты правила размещения полигонов твердых бытовых отходов. Он отметил, что особенно актуальная эта проблема для сельской местности, где местные власти не могут организовать безопасный и легальный вывоз отходов.
— В результате растут стихийные свалки и загрязняется окружающая среда, что влечет справедливое недовольство сельских жителей. Один пример, только в одном Зерендинском районе Акмолинской в 79 населенных пунктах района вывозят отходы на 40 разных площадок. Ни одна из этих площадок не узаконена, земли в лучше случае оформлены под временное хранение, а сами объекты не соответствуют экологическим и санитарным нормам, — отметил он.
Чтобы изменить ситуацию парламентарий предложил создать для сел типовые проекты полигонов.
Единые правила, по мнению Ерлана Саирова, будут определить какие населенные пункты будут обслуживать полигоны, и устанавливать справедливые тарифы на вывоз и утилизацию мусора.
