Пожар на мусорном полигоне под Алматы: что делают, чтобы свалки ушли в прошлое

15 сентября текущего года на 35-м километре автодороги «Алматы — Усть-Каменогорск», вблизи села Алатау Алматинской области, на полигоне твердых бытовых отходов произошло возгорание отходов на площади около 10 гектаров. На сегодняшний день на месте возгорания завершены работы по ликвидации очага.

С одной стороны, угроза вреда здоровью жителей из-за вредных выбросов от горения мусора миновала.

По данным департамента экологии Алматинской области, на момент проведения замеров направление ветра способствовало переносу дыма в восточном направлении, в сторону города Конаев. В связи с этим в зоне проведения замеров превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.

С другой, осталось немало вопросов насчет реформирования процессов утилизации мусора в Казахстане. Их мы адресовали в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Как оказалось, в соответствии с Экологическим кодексом РК Минэкологии ведет руководство и межотраслевую координацию в области охраны окружающей среды, в том числе в области управления отходами, а вот акиматы реализуют государственную политику в области управления коммунальными отходами.

Тем не менее, в Минэкологии рассказали о работе по избавлению страны от устаревших вредных полигонов твердых бытовых отходов в крупнейшем городе Казахстана Алматы и его окрестностях.

— На сегодняшний день в Алматы функционирует 4 предприятия по переработке пластика, общей мощностью 8,5 тыс. тонн в год, 2 предприятия по переработке макулатуры, общей мощностью 3 тыс. тонн в год. Вместе с тем, Правительством в целях улучшения материально-технического состояния регионов и увеличения уровня переработки отходов 7 марта 2024 года принято постановление по утверждению механизма льготного финансирования инфраструктурных проектов (приобретение мусоровозов, сортировка, переработка ТБО) за счет средств утилизационного платежа — ставка вознаграждения 3%, срок заключения займа через АО «Фонд развития промышленности» от 3 до 15 лет. В рамках данного механизма прорабатывается 66 проекта по управлению отходами, в частности транспортировка, сортировка и переработка отходов, — сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

В Алматы в рамках вышеуказанного механизма планируется реализация проектов по переработке отходов.

— Это приобретение спецтехники, переработка макулатуры, утилизация шин и производства резиновой крошки. Также 29 августа 2025 года министерством подписано соглашение об инвестициях по проекту «Производство электроэнергии на основе утилизации отходов» в Алматы с китайским инвестором, — пояснил Жомарт Алиев.

На одной из конференций по вопросам утилизации отходов в Алматы директор департамента управления отходами Министерства экологии и природных ресурсов РК Динара Ажигалиева говорила, 70% твердых бытовых отходов, захороненных в мусорных полигонах Казахстана, можно было бы использовать вторично.

По ее словам, по состоянию на 2024 год, из 4 млн тонн отходов сортировалось только 1,7 млн, но благодаря новой программе планируется повысить уровень сортировки на 3 млн, что позволит практически весь объем мусора сортировать, давая сырье для переработчиков.

Напомним, к ликвидации возгорания на мусорном полигоне под Алматы в середине сентября были привлечены силы и средства ДЧС Алматы, Шымкента, областей Жетысу и Абай, Карагандинской, Туркестанской и Жамбылской областей, а также военнослужащие воинских частей № 52859 имени Мартбека Мамраева и № 68303 имени Касыма Кайсенова МЧС.

По данному факту в адрес департамента экологии по Алматинской области поступили 4 материала от органов внутренних дел.

В дальнейшем департаментом экологии будут приняты меры инспекторского реагирования и дана соответствующая оценка воздействию на окружающую среду в рамках компетенции.

Ранее санврачи рассказали о последствиях пожара на мусорном полигоне для населения.