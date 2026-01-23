РУ
    Сотни миллионов на выставки: что даст Алматы зарубежный пиар

    На продвижение туристического потенциала Алматы на международных туристических выставках за рубежом планируется направить более 800 млн тенге, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Согласно данным сайта государственных закупок, опубликованы 10 объявлений о проведении мероприятий под названием «Дни туризма города Алматы» в различных городах мира.

    В частности, предусмотрено участие в следующих международных туристических выставках:

    Общий объем средств, выделяемых на продвижение Алматы как туристического направления на указанных площадках, превышает 800 млн тенге.

    В этой связи агентство Kazinform направило официальный запрос в управление туризма мегаполиса с вопросом о целесообразности использования бюджетных средств и ожидаемых результатах от участия в подобных мероприятиях.

    В ведомстве пояснили, что данные выставки проходят в ключевых хабах мирового туристического рынка и ориентированы на целевую аудиторию стран Азии и Ближнего Востока.

    Фото: акимат Алматы

    В рамках выставок планируется укрепление международного туристического бренда Алматы, а также всесторонняя презентация культурного наследия города, его природно-рекреационных ресурсов и потенциала в сфере делового и медицинского туризма.

    Кроме того, предполагается проведение порядка 200 B2B-переговоров с зарубежными туроператорами, авиакомпаниями, инвесторами и представителями международных СМИ. Ожидается, что по их итогам будет заключено более 50 соглашений о сотрудничестве.

    — Подобные мероприятия способствуют увеличению потока иностранных туристов, расширению международного партнерства и укреплению статуса Алматы как регионального туристического хаба. В рамках выставок также планируется подписание меморандумов о сотрудничестве, направленных на развитие туристического обмена между Казахстаном и зарубежными партнерами, — отметили в ведомстве.

    Таким образом, средства, планируемые к выделению в 2026 году, рассматриваются не как краткосрочные расходы, а как стратегическая инвестиция, направленная на устойчивое развитие туристической отрасли Алматы, добавили в ответе.

    Фото: акимат Алматы

    В управлении также уточнили, что финансирование каждого мероприятия включает аренду выставочных площадей, разработку и оформление единого национального стенда, подготовку информационно-рекламных материалов, демонстрацию мультимедийного контента, а также организационное, техническое и логистическое сопровождение.

    — В международных выставках принимают участие профильные специалисты, отвечающие за продвижение туристического потенциала Алматы. В состав делегаций входят представители государственных органов, курирующих туризм, туроператоры, а также эксперты туристической индустрии, уполномоченные на проведение B2B-переговоров с международными партнерами. Численность и состав делегаций формируются с учетом формата и целей каждой выставки и ориентированы на достижение конкретных результатов, — отметили в управлении.

    Фото: акимат Алматы

    В ведомстве также напомнили, что в 2025 году Алматы принял участие в девяти международных туристических выставках, по итогам которых было подписано 270 соглашений с зарубежными партнерами. 

    Эти договоренности ориентированы на привлечение порядка 224 тысяч иностранных туристов.

    — По итогам 2025 года объем налоговых поступлений в местный бюджет от туристической отрасли Алматы составил 84 млрд тенге, что на 27,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля туризма в общем объеме налоговых поступлений местного бюджета достигла 3,9%. Эти показатели свидетельствуют о том, что участие в международных выставках является эффективной инвестицией в повышение конкурентоспособности города на туристическом рынке, — подчеркнули в ведомстве.

    Фото: акимат Алматы

    Отметим, что по итогам 9 месяцев 2025 года гостиницы Алматы приняли 1,8 млн туристов.

    Также сообщалось, что Алматы укрепляет позиции как центр медицинского туризма в Центральной Азии.  

