Сотни миллионов на выставки: что даст Алматы зарубежный пиар
На продвижение туристического потенциала Алматы на международных туристических выставках за рубежом планируется направить более 800 млн тенге, передает агентство Kazinform.
Согласно данным сайта государственных закупок, опубликованы 10 объявлений о проведении мероприятий под названием «Дни туризма города Алматы» в различных городах мира.
В частности, предусмотрено участие в следующих международных туристических выставках:
- OTM Mumbai (Индия) — 82 451 750 тенге;
- ATM Dubai — 82 631 500 тенге;
- SITF Seoul — 81 788 500 тенге;
- ITB China (Шанхай) — 80 388 000 тенге;
- ITE Hong Kong — 82 828 000 тенге;
- MATTA Fair (Малайзия) — 74 294 600 тенге;
- Tourism Expo Japan (Токио) — 86 409 500 тенге;
- QTM Doha — 78 185 500 тенге;
- GITF Guangzhou — 78 695 500 тенге;
- ITB Asia Singapore — 92 125 500 тенге.
Общий объем средств, выделяемых на продвижение Алматы как туристического направления на указанных площадках, превышает 800 млн тенге.
В этой связи агентство Kazinform направило официальный запрос в управление туризма мегаполиса с вопросом о целесообразности использования бюджетных средств и ожидаемых результатах от участия в подобных мероприятиях.
В ведомстве пояснили, что данные выставки проходят в ключевых хабах мирового туристического рынка и ориентированы на целевую аудиторию стран Азии и Ближнего Востока.
В рамках выставок планируется укрепление международного туристического бренда Алматы, а также всесторонняя презентация культурного наследия города, его природно-рекреационных ресурсов и потенциала в сфере делового и медицинского туризма.
Кроме того, предполагается проведение порядка 200 B2B-переговоров с зарубежными туроператорами, авиакомпаниями, инвесторами и представителями международных СМИ. Ожидается, что по их итогам будет заключено более 50 соглашений о сотрудничестве.
— Подобные мероприятия способствуют увеличению потока иностранных туристов, расширению международного партнерства и укреплению статуса Алматы как регионального туристического хаба. В рамках выставок также планируется подписание меморандумов о сотрудничестве, направленных на развитие туристического обмена между Казахстаном и зарубежными партнерами, — отметили в ведомстве.
Таким образом, средства, планируемые к выделению в 2026 году, рассматриваются не как краткосрочные расходы, а как стратегическая инвестиция, направленная на устойчивое развитие туристической отрасли Алматы, добавили в ответе.
В управлении также уточнили, что финансирование каждого мероприятия включает аренду выставочных площадей, разработку и оформление единого национального стенда, подготовку информационно-рекламных материалов, демонстрацию мультимедийного контента, а также организационное, техническое и логистическое сопровождение.
— В международных выставках принимают участие профильные специалисты, отвечающие за продвижение туристического потенциала Алматы. В состав делегаций входят представители государственных органов, курирующих туризм, туроператоры, а также эксперты туристической индустрии, уполномоченные на проведение B2B-переговоров с международными партнерами. Численность и состав делегаций формируются с учетом формата и целей каждой выставки и ориентированы на достижение конкретных результатов, — отметили в управлении.
В ведомстве также напомнили, что в 2025 году Алматы принял участие в девяти международных туристических выставках, по итогам которых было подписано 270 соглашений с зарубежными партнерами.
Эти договоренности ориентированы на привлечение порядка 224 тысяч иностранных туристов.
— По итогам 2025 года объем налоговых поступлений в местный бюджет от туристической отрасли Алматы составил 84 млрд тенге, что на 27,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля туризма в общем объеме налоговых поступлений местного бюджета достигла 3,9%. Эти показатели свидетельствуют о том, что участие в международных выставках является эффективной инвестицией в повышение конкурентоспособности города на туристическом рынке, — подчеркнули в ведомстве.
Отметим, что по итогам 9 месяцев 2025 года гостиницы Алматы приняли 1,8 млн туристов.
Также сообщалось, что Алматы укрепляет позиции как центр медицинского туризма в Центральной Азии.