Гостиницы Алматы приняли 1,8 млн туристов с начала года

По данным Бюро национальной статистики, в целом места размещения Казахстана за январь–сентябрь обслужили 7,8 млн посетителей, что на 12,4% больше, чем годом ранее.

Больше всего гостей приняли отели города Алматы — 1,8 млн гостей за девять месяцев этого года, тем самым город сохранил статус туристического центра страны.

В Астане за тот же период остановились 1,1 млн посетителей.

Высокий туристический поток также зафиксирован в Алматинской и Акмолинской областях — по 530 тысяч гостей каждая.

Среди всех типов мест размещения наибольшей популярностью пользовались гостиницы с рестораном — здесь разместились 48,6% всех туристов. Гостиницы без ресторанов выбрали 27% гостей, а 14% предпочли коттеджи, домики и квартиры.

Из общего числа обслуженных посетителей 13,9% являются иностранными гостями, из них 53,6% посетили Казахстан в личных целях, остальные — деловых.

При этом больше всего приезжих прибыли из России — 333,3 тысячи человек, из Китая — 182,7 тысячи человек, а также из Индии — 93,4 тысячи человек.

По стране действует 4 499 объектов размещения с общим номерным фондом 95 035 единиц. Совокупный объем оказанных услуг за девять месяцев достиг 268 млрд тенге.



Напомним, Алматы также укрепляет позиции как центр медицинского туризма в Центральной Азии.



