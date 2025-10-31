РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:51, 30 Октябрь 2025

    Как Алматы укрепляет позиции как центр медицинского туризма в Центральной Азии

    Руководитель управления общественного здравоохранения города Алматы Марат Пашимов рассказал о перспективах развития медицинского туризма в мегаполисе и мерах, направленных на формирование города как конкурентоспособного центра в этой сфере, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    По его словам, Алматы обладает высоким потенциалом для развития медицинского туризма благодаря наличию многоуровневых медицинских организаций, применению современных технологий, высоким стандартам качества, приемлемым ценам и отсутствию языкового барьера для граждан стран СНГ.

    — Алматы уже сегодня может стать точкой притяжения для пациентов из соседних стран. Мы видим стабильный рост числа иностранных граждан, приезжающих за медицинской помощью, особенно из России, Узбекистана и Кыргызстана, — отметил Марат Пашимов.

    Для продвижения медицинского туризма в Алматы ведется информационно-разъяснительная работа, развивается сотрудничество со страховыми и ассистэнс-компаниями, создаются возможности для онлайн-консультаций и организуется прием иностранных пациентов.

    В Алматы 25 медицинских организаций предоставляют высокотехнологичную медицинскую помощь по различным направлениям от онкологии и хирургии до акушерства и психоневрологии.

    В первом полугодии 2025 года в стационарах города прошли лечение 178 иностранных пациентов, из которых:

    • 81 человек — из России,
    • 25 человек — из Узбекистана,
    • 24 человека — из Кыргызстана.

    Основные профили оказания медицинской помощи: акушерство и родовспоможение, онкология, хирургия, терапия, урология и психиатрия.

    Также, в соответствии с законодательством Казахстана, кандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране, имеют право на получение медицинской помощи наравне с гражданами РК как в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), так и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

    Фото: акимат Алматы

    — Развитие медицинского туризма — это не только дополнительный источник доходов, но и стимул для повышения качества медицинской помощи и укрепления международного имиджа Алматы как города здоровья и инноваций, — подытожил глава управления общественного здравоохранения Марат Пашимов.

    Ранее сообщалось, что на развитие медицины Алматы в 2025 году было направлено 58 млрд тенге.

