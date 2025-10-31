Как Алматы укрепляет позиции как центр медицинского туризма в Центральной Азии

По его словам, Алматы обладает высоким потенциалом для развития медицинского туризма благодаря наличию многоуровневых медицинских организаций, применению современных технологий, высоким стандартам качества, приемлемым ценам и отсутствию языкового барьера для граждан стран СНГ.

— Алматы уже сегодня может стать точкой притяжения для пациентов из соседних стран. Мы видим стабильный рост числа иностранных граждан, приезжающих за медицинской помощью, особенно из России, Узбекистана и Кыргызстана, — отметил Марат Пашимов.

Для продвижения медицинского туризма в Алматы ведется информационно-разъяснительная работа, развивается сотрудничество со страховыми и ассистэнс-компаниями, создаются возможности для онлайн-консультаций и организуется прием иностранных пациентов.

В Алматы 25 медицинских организаций предоставляют высокотехнологичную медицинскую помощь по различным направлениям от онкологии и хирургии до акушерства и психоневрологии.

В первом полугодии 2025 года в стационарах города прошли лечение 178 иностранных пациентов, из которых:

81 человек — из России,

25 человек — из Узбекистана,

24 человека — из Кыргызстана.

Основные профили оказания медицинской помощи: акушерство и родовспоможение, онкология, хирургия, терапия, урология и психиатрия.

Также, в соответствии с законодательством Казахстана, кандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране, имеют право на получение медицинской помощи наравне с гражданами РК как в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), так и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Фото: акимат Алматы

— Развитие медицинского туризма — это не только дополнительный источник доходов, но и стимул для повышения качества медицинской помощи и укрепления международного имиджа Алматы как города здоровья и инноваций, — подытожил глава управления общественного здравоохранения Марат Пашимов.

Ранее сообщалось, что на развитие медицины Алматы в 2025 году было направлено 58 млрд тенге.