58 млрд тенге направлено на развитие медицины Алматы в 2025 году

По его словам, главной целью развития является повышение качества и доступности медицинской помощи каждому жителю Алматы.

В Алматы работает 221 медицинская организация, где трудятся более 36 тысяч медработников, включая 10 тысяч врачей.

Фото: акимат Алматы

На пресс-конференции было отмечено, что на развитие сферы в 2025 году направлено 58 млрд тенге, из них 56,2 млрд — средства городского бюджета.

По итогам 9 месяцев 2025 года Алматы демонстрирует устойчивый рост по всем показателям здоровья.

Случаев материнской смертности — ноль, тогда как средний показатель по стране составляет 9,5 на 100 тысяч живорожденных.

Младенческая смертность на 23% ниже республиканского уровня и снизилась на 22,7% к прошлому году.

Онкологическая смертность — на 8% ниже, чем в среднем по Казахстану.

Заболеваемость туберкулезом в 1,7 раза ниже среднереспубликанской.