    17:10, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    58 млрд тенге направлено на развитие медицины Алматы в 2025 году

    Развитие системы здравоохранения остается одним из ключевых приоритетов акимата мегаполиса. Об этом сообщил заместитель акима Алматы Нурлан Абдрахим на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций, передает агентство Kazinform.

    Алматы
    Фото: акимат Алматы

    По его словам, главной целью развития является повышение качества и доступности медицинской помощи каждому жителю Алматы.

    В Алматы работает 221 медицинская организация, где трудятся более 36 тысяч медработников, включая 10 тысяч врачей.

    Алматы
    Фото: акимат Алматы

    На пресс-конференции было отмечено, что на развитие сферы в 2025 году направлено 58 млрд тенге, из них 56,2 млрд — средства городского бюджета.

    По итогам 9 месяцев 2025 года Алматы демонстрирует устойчивый рост по всем показателям здоровья.

    • Случаев материнской смертности — ноль, тогда как средний показатель по стране составляет 9,5 на 100 тысяч живорожденных.
    • Младенческая смертность на 23% ниже республиканского уровня и снизилась на 22,7% к прошлому году.
    • Онкологическая смертность — на 8% ниже, чем в среднем по Казахстану.
    • Заболеваемость туберкулезом в 1,7 раза ниже среднереспубликанской.

    — Эти результаты — итог профилактической работы, модернизации диагностики и профессионализма медицинских работников города, — подчеркнул заместитель акима Алматы.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
