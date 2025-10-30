58 млрд тенге направлено на развитие медицины Алматы в 2025 году
Развитие системы здравоохранения остается одним из ключевых приоритетов акимата мегаполиса. Об этом сообщил заместитель акима Алматы Нурлан Абдрахим на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций, передает агентство Kazinform.
По его словам, главной целью развития является повышение качества и доступности медицинской помощи каждому жителю Алматы.
В Алматы работает 221 медицинская организация, где трудятся более 36 тысяч медработников, включая 10 тысяч врачей.
На пресс-конференции было отмечено, что на развитие сферы в 2025 году направлено 58 млрд тенге, из них 56,2 млрд — средства городского бюджета.
По итогам 9 месяцев 2025 года Алматы демонстрирует устойчивый рост по всем показателям здоровья.
- Случаев материнской смертности — ноль, тогда как средний показатель по стране составляет 9,5 на 100 тысяч живорожденных.
- Младенческая смертность на 23% ниже республиканского уровня и снизилась на 22,7% к прошлому году.
- Онкологическая смертность — на 8% ниже, чем в среднем по Казахстану.
- Заболеваемость туберкулезом в 1,7 раза ниже среднереспубликанской.
— Эти результаты — итог профилактической работы, модернизации диагностики и профессионализма медицинских работников города, — подчеркнул заместитель акима Алматы.