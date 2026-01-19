Сотни домов остались без газа в морозы в Туркестанской области

Авария произошла сегодня в городе Сарыагаше. По данным специалистов, автомобиль повредил газопровод среднего давления, из-за чего подачу газа в жилом секторе пришлось экстренно приостановить.

Удар привел к полному разрыву трубы по сварному шву. Кроме того, были деформированы четыре опоры и повреждено около 10 метров газопровода.

— Повреждение создало угрозу безопасности населения и привело к вынужденному отключению от газоснабжения 174 частных дома, — сообщили в АО «QazaqGaz Aimaq».

В компании уточнили, что специалисты обследовали прилегающую территорию в радиусе 50 метров. Утечек газа не выявлено.

На месте продолжаются аварийно-восстановительные работы. Сроки возобновления подачи газа будут определены после завершения ремонта и контрольных проверок.

В компании подчеркивают, что подобные инциденты напрямую связаны с человеческим фактором.

— Пренебрежение правилами безопасности со стороны водителей приводит к авариям на объектах жизнеобеспечения и нарушает стабильное газоснабжение населения, — добавили в в АО QazaqGaz Aimaq.

Ситуацию осложняют погодные условия. После аномального январского потепления Туркестанскую область накрыли морозы, снег и порывистый ветер. При этом большинство жителей частного сектора региона отапливают дома именно газом.

Ранее в Алматы из-за ДТП без газоснабжения остались 65 частных домов.