Ряд домов в Алматы остался без газа из-за ДТП

По данным пресс-службы АО «QazaqGaz Aimaq», ДТП произошло 16 января в 14:30. Сильный удар привел к повреждению стальной трубы газопровода по сварным стыкам в двух местах и изгибу участка протяженностью около семи метров.

Дополнительно при обследовании специалисты аварийно-диспетчерской службы выявили трещину на соседней врезке газопровода низкого давления и срыв кронштейнов, удерживающих приборы учета газа.

Аварийная бригада провела проверку территории на предмет загазованности — утечек не обнаружено. В целях безопасности временно приостановлено газоснабжение 65 частных домов.

Восстановительные работы ведутся в активной фазе, на месте происшествия также работают сотрудники полиции.

Отметим, что сегодня в Алматы идет снег, на дорогах образовались пробки.