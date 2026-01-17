РУ
    18:21, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Ряд домов в Алматы остался без газа из-за ДТП

    В Турксибском районе Алматы поврежден уличный газопровод низкого давления в результате наезда большегрузного автомобиля, передает агентство Kazinform.

    Фото: АО «QazaqGaz Aimaq»

    По данным пресс-службы АО «QazaqGaz Aimaq», ДТП произошло 16 января в 14:30. Сильный удар привел к повреждению стальной трубы газопровода по сварным стыкам в двух местах и изгибу участка протяженностью около семи метров.

    Дополнительно при обследовании специалисты аварийно-диспетчерской службы выявили трещину на соседней врезке газопровода низкого давления и срыв кронштейнов, удерживающих приборы учета газа.

    Аварийная бригада провела проверку территории на предмет загазованности — утечек не обнаружено. В целях безопасности временно приостановлено газоснабжение 65 частных домов.

    Восстановительные работы ведутся в активной фазе, на месте происшествия также работают сотрудники полиции.

    Отметим, что сегодня в Алматы идет снег, на дорогах образовались пробки. 

    Теги:
    ДТП Алматы Авария Газ
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
