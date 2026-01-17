Ряд домов в Алматы остался без газа из-за ДТП
В Турксибском районе Алматы поврежден уличный газопровод низкого давления в результате наезда большегрузного автомобиля, передает агентство Kazinform.
По данным пресс-службы АО «QazaqGaz Aimaq», ДТП произошло 16 января в 14:30. Сильный удар привел к повреждению стальной трубы газопровода по сварным стыкам в двух местах и изгибу участка протяженностью около семи метров.
Дополнительно при обследовании специалисты аварийно-диспетчерской службы выявили трещину на соседней врезке газопровода низкого давления и срыв кронштейнов, удерживающих приборы учета газа.
Аварийная бригада провела проверку территории на предмет загазованности — утечек не обнаружено. В целях безопасности временно приостановлено газоснабжение 65 частных домов.
Восстановительные работы ведутся в активной фазе, на месте происшествия также работают сотрудники полиции.
Отметим, что сегодня в Алматы идет снег, на дорогах образовались пробки.