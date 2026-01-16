Алматы застрял в 10-балльных пробках из-за погоды

По данным сервиса 2GIS, к 16:00 уровень загруженности дорог в городе достиг максимальных 10 баллов. Все основные магистрали окрашены в «красный» и «темно-красный» цвета. Серьезные заторы наблюдаются на проспектах Абая, Аль-Фараби, Райымбека, Рыскулова, Сейфуллина, Назарбаева и Достык, а также на улицах Саина, Тимирязева, Желтоксан, Жандосова, Толе би, Розыбакиева и в других районах города.

Обычно наиболее интенсивные пробки фиксируются в часы вечернего возвращения горожан с работы, однако на этот раз напряженная дорожная обстановка сохраняется в течение всего дня. Основной причиной стали обильные и продолжительные осадки.

Также в городе в связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. По данным РГП «Казгидромет», снегопад, начавшийся в ночь с 15 на 16 января, будет продолжаться до вечера 17 января.

В акимате сообщили, что к круглосуточным работам привлечены 1 030 единиц специальной техники, а также 200 единиц техники частных организаций и 2 710 рабочих. Для очистки дворовых территорий задействованы 1 790 работников и 256 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что снег и метель накроют большую часть Казахстана.