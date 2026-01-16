РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:45, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Снег и метель накроют большую часть Казахстана

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 16 января распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Алматы, снег, погода, дорога, жол,қар, ауа райы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, на юге, юго-востоке страны — сильные осадки. На севере, востоке страны под влиянием антициклона сохраняется морозная погода, без осадков. По республике прогнозируются усиление ветра, гололед, туманы.

    Сильный мороз ожидается на севере, востоке Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей, на севере области Абай 40-42 градуса, на северо-востоке Карагандинской области 35-38 градусов.

    Ранее мы писали, что в 12 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 16 января.

     

    Диана Калманбаева
    Автор
