Состоялась встреча Трампа и Зеленского во Флориде

После того, как Дональд Трамп и Владимир Зеленский поприветствовали друг друга у резиденции Трампа Мар-а-Лаго, перед началом переговоров оба лидера ответили на вопросы журналистов.

Трамп заявил, что «все предпосылки для сделки» есть, и что и Россия, и Украина очень серьезно настроены на установление прочного мира.

Зеленский заявил, что сегодняшняя встреча посвящена продвижению плана из 20 пунктов, добавив, что сегодня будет обсуждаться возможность территориальных уступок.

После встречи ожидается, что они проведут телефонный разговор с европейскими лидерами. Трамп также заявил, что позвонит президенту России Владимиру Путину, чтобы продолжить переговоры.

Журналистам ненадолго разрешили войти в зал, где проходит двусторонняя встреча в Мар-а-Лаго.

Встреча призвана устранить пробелы в первоначальном мирном плане из 28 пунктов, который Трамп впервые предложил в прошлом месяце, и который Украина с тех пор переработала, сократив до 20 пунктов. Американские представители ведут интенсивную работу над завершением мирного договора, с которым смогут согласиться и Украина, и Россия.

Ранее сообщалось, что в лидеры ЕС и Зеленский провели переговоры по видеосвязи перед встречей с Трампом.

Также Трамп переговорил с Путиным перед встречей с Зеленским.