Лидеры ЕС и Зеленский провели переговоры по видеосвязи перед встречей с Трампом

Присоединились также премьер-министр Канады Марк Карни, генсек НАТО Марк Рютте, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Украины позже сообщил в соцсетях, что темой обсуждений стал «дипломатический путь», по которому движется сейчас Киев, а также «важнейшие приоритеты».

Еще одна консультация Зеленского с европейскими партнерами Украины пройдет уже после его встречи с Дональдом Трампом.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа пройдет 28 декабря. Президент США собирается принять его 28 декабря в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной в курортном городе Палм-Бич.