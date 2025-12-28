РУ
    Лидеры ЕС и Зеленский провели переговоры по видеосвязи перед встречей с Трампом

    В беседе, проходившей в онлайн-формате, участвовали канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министры Италии, Дании, Польши, Нидерландов, Норвегии и Швеции, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Зеленский: вопрос территорий должен решать украинский народ
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Присоединились также премьер-министр Канады Марк Карни, генсек НАТО Марк Рютте, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Президент Украины позже сообщил в соцсетях, что темой обсуждений стал «дипломатический путь», по которому движется сейчас Киев, а также «важнейшие приоритеты».

    Еще одна консультация Зеленского с европейскими партнерами Украины пройдет уже после его встречи с Дональдом Трампом.

    Напомним, встреча Зеленского и Трампа пройдет 28 декабря. Президент США собирается принять его 28 декабря в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной в курортном городе Палм-Бич.

     

