Встреча Зеленского и Трампа пройдет 28 декабря

Состоящий из 20 пунктов мирный план по Украине подготовлен уже на 90 процентов. Об этом в пятницу, 26 декабря, заявил украинский президент во время онлайн-общения с журналистами.

По словам украинского лидера, в ходе намеченной на 28 декабря встречи с президентом США Дональдом Трампом он намерен обсудить блок документов, связанных с гарантиями безопасности Киеву.

Владимир Зеленский также указал, что в Украине уже имеются законодательные инициативы по проведению президентских выборов и референдума, главным же вопросом в связи с этим остается обеспечение безопасности.

Украинский президент отметил, что окончательный мирный договор нельзя подписывать без согласования со всеми четырьмя сторонами, участвующими в переговорах — это Украина, США, Россия и Евросоюз.

В 2025 году Владимир Зеленский трижды посещал США для переговоров с главой Белого дома, в последний раз — 17 октября.

Напомним, 20 декабря в Майами завершились двухдневные переговоры США и Украины.

Ранее Зеленский раскрыл содержание мирного плана Трампа по Украине.