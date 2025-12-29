РУ
    22:08, 28 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трамп переговорил с Путиным перед встречей с Зеленским

    Президент Америки Дональд Трамп сообщил на своем аккаунте в Тruthsocial о том, что он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает агенство Kazinform.

    Трамп Путин
    Коллаж : Kazinform / Kremlin.ru / Getty Images

    — Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом Путиным из России перед моей встречей сегодня в 13:00 с президентом Зеленским из Украины. Встреча пройдет в главной столовой Mar-a-Lago. Прессе разрешено присутствовать. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу, — написал президент США.

    Дональд Трамп переговорил с Владимиром Путиным
    Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что рассчитывает в ближайшее время провести разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Напомним, в ближайшие часы состоится встреча Зеленского и Трампа. Президент США собирается принять его в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной в курортном городе Палм-Бич.

    Динара Жусупбекова
    Автор
