Трамп переговорил с Путиным перед встречей с Зеленским

— Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом Путиным из России перед моей встречей сегодня в 13:00 с президентом Зеленским из Украины. Встреча пройдет в главной столовой Mar-a-Lago. Прессе разрешено присутствовать. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу, — написал президент США.

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что рассчитывает в ближайшее время провести разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в ближайшие часы состоится встреча Зеленского и Трампа. Президент США собирается принять его в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной в курортном городе Палм-Бич.