Трамп заявил о намерении в ближайшее время поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести разговор с президентом России Владимиром Путиным и ожидает, что он будет «хорошим». Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.

Он также отметил, что ожидает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в предстоящие выходные.

— Я думаю, что у меня с ним (Зеленским — прим. ТАСС) все будет хорошо. Я думаю, что и с [Владимиром] Путиным все будет хорошо», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и Трампа пройдет 28 декабря.