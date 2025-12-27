РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:30, 27 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трамп заявил о намерении в ближайшее время поговорить с Путиным

    По словам американского лидера, он надеется, что разговор будет «хорошим», передает Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Трамп заявил о замечательном телефонном разговоре с Касым-Жомартом Токаевым
    Фото: instagram.com/realDonaldTrump

    Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести разговор с президентом России Владимиром Путиным и ожидает, что он будет «хорошим». Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.

    Он также отметил, что ожидает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в предстоящие выходные.

    — Я думаю, что у меня с ним (Зеленским — прим. ТАСС) все будет хорошо. Я думаю, что и с [Владимиром] Путиным все будет хорошо», — сказал Трамп.

    Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и Трампа пройдет 28 декабря. 

    Диана Калманбаева
    Автор
