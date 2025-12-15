Солнечную электростанцию мощностью 300 МВт строят в Туркестанской области

Как сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области, проект является одной из самых масштабных инициатив, направленных на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в регионе. Запуск СЭС позволит увеличить энергетический потенциал области, повысить долю «зеленой» энергетики, а также создать новые рабочие места.

На торжественном собрании выступил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, который поздравил присутствующих и подчеркнул стратегическую значимость проекта для региона. По его словам, эта инициатива откроет путь к диверсификации экономики области, повышению инвестиционной привлекательности и производству экологически чистой энергии.

Фото: акимат Туркестанской области

– Сегодня мы собрались на церемонии закладки фундамента одного из важнейших проектов не только для нашего региона, но и всей страны на пути к энергетической безопасности и переходу к «зеленой экономике» – солнечной электростанции мощностью 300 МВт. Туркестанская область является одним из регионов с самой высокой температурой воздуха. Поэтому развитие проектов ВИЭ, использование солнечной энергии – это наиболее эффективное и перспективное направление для нашего региона. Объем инвестиций, вкладываемых в реализацию данного проекта, составляет около 160 миллиардов тенге, - сказал Кушеров.

В рамках проекта планируется создать около 500 рабочих мест для местного населения.

Фото: акимат Туркестанской области

- Сегодняшняя инициатива – это инвестиция в будущее Туркестана, вставшего на путь экологически чистого, устойчивого развития. Этот проект не только укрепит энергетическую инфраструктуру нашей области, но и повысит ее привлекательность для международных инвесторов. Хочу выразить благодарность Президенту Республики Казахстан, Правительству, всем министерствам и ведомствам, а также руководству партнерской компании «Energy China» за поддержку в реализации этого проекта. Уверен, наше партнерство, основанное на сотрудничестве и доверии, будет успешно продолжено и в дальнейшем. Сегодняшняя торжественная церемония – это начало большой работы. Желаю успешной реализации проекта, – добавил аким области.

Председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов по видеосвязи отметил, что Фонд систематически поддерживает проекты ВИЭ, и СЭС мощностью 300 МВт внесет значительный вклад в укрепление энергетической безопасности Казахстана.

Фото: акимат Туркестанской области

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Казахстане Хань Чуньлинь назвал проект ярким примером стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, подчеркнув важность совместных инициатив в области «зеленой» энергетики.

Президент «China Energy Group» Ни Чжэн по видеосвязи отметил значение проекта для национальной энергетической системы и его роль в развитии международного партнерства.

Фото: акимат Туркестанской области

Председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов подчеркнул, что проект является важной частью стратегии компании по поэтапному переходу к низкоуглеродной генерации и развитию современной энергосистемы.

- Для «Самрук-Энерго» строительство этой станции — это не только инвестиционный проект, но и вклад в долгосрочное устойчивое развитие нашей страны. Мы уверены, что совместно с нашими партнерами сможем реализовать объект в соответствии с самыми высокими стандартами качества и надежности, – сказал он.

Председатель совета директоров «China Energy Engineering Overseas Investment Company» Линь Сяодань остановился на технических, экологических и инвестиционных аспектах проекта, заявив о готовности реализовать его качественно и в установленные сроки.

Фото: акимат Туркестанской области

Честь заложить капсулу была предоставлена акиму Туркестанской области Нуралхану Кушерову, председателю правления АО «Самрук-Энерго» Кайрату Максутову и председателю совета директоров «China Energy Engineering Overseas Investment Company» Линь Сяоданю.

Фото: акимат Туркестанской области

После полного ввода в эксплуатацию данная солнечная электростанция увеличит долю возобновляемых источников энергии в Туркестанской области. Кроме того, увеличится объем энергии, необходимой для привлечения инвестиций и открытия заводов, что придаст импульс устойчивому и экологически безопасному развитию региона.