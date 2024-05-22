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    12:42, 22 Май 2024 | GMT +6

    Собрание жителей в Кульсары: задержаний не было - МВД

    Марат Кожаев
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев заявил об отсутствии фактов задержания жителей в Кульсары, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Люди с площади ушли, свернулись. Я так понимаю, достигнут консенсус конструктивный. Каких-либо задержаний в Кульсарах не производилось. В Уральске тоже именно по лицам, которые выступали с требованием компенсаций, никаких задержаний не было, — сказал Марат Кожаев на брифинге в Мажилисе.

    Ранее сообщалось о том, что в Кульсары завершилось мирное собрание жителей.

    15 мая начался сбор жителей Кульсары перед зданием акимата Жылыойского района. Аким района Жумабек Каражанов вышел к собравшимся и поговорил с ними о механизме возмещения средств и предоставлении нового жилья. После чего с жителями встретился и аким области Серик Шапкенов. Он выслушал предложения и разъяснил порядок возмещения ущерба пострадавшим от паводков, а также посетил пострадавшие от паводка дома.

    Напомним, что половодье завершилось во всех регионах Казахстана, кроме Атырауской области.  

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Кульсары Компенсация Паводки Задержания
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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