    21:35, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Снос номерных микрорайонов не рассматривается – разработчик Генплана Алматы

    В Алматы на общественных обсуждениях по корректировке Генерального плана города жителям разъяснили ситуацию вокруг номерных микрорайонов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматыгенплан, общественные слушания
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Жительница Алматы выразила обеспокоенность тем, что в рамках корректировки Генплана якобы рассматривается снос номерных микрорайонов. В «Алматыгенплане» заверили, что опасения горожан не имеют оснований.

    — Касательно номерных микрорайонов, Генеральный план не рассматривает вопрос реконструкции территории номерных микрорайонов. Они остаются в том же виде, который есть, — сказал генеральный директор НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов.

    Алматыгенплан, общественные слушания
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Также жители микрорайона «Кайрат» в Турксибском районе подняли вопрос оформления документов: территория была присоединена к городу в 2014 году, вся необходимая инфраструктура проведена, однако часть жителей до сих пор не может узаконить свои документы.

    Асхат Садуов пояснил, что микрорайон «Кайрат» отмечен как территория индивидуального жилищного строительства (ИЖС), и при принятии Генплана документы жителей будут приведены в порядок.

    Алматыгенплан, общественные слушания
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Напомним, сегодня в Алматы начались общественные обсуждения проекта корректировки Генерального плана развития города, документа, определяющего развитие мегаполиса до 2040 года.

    На общественных слушаниях стало известно, что BRT и светофоры могут появиться по проспекту аль-Фараби.

    Камшат Абдирайым
