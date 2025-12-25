Снос номерных микрорайонов не рассматривается – разработчик Генплана Алматы

Жительница Алматы выразила обеспокоенность тем, что в рамках корректировки Генплана якобы рассматривается снос номерных микрорайонов. В «Алматыгенплане» заверили, что опасения горожан не имеют оснований.

— Касательно номерных микрорайонов, Генеральный план не рассматривает вопрос реконструкции территории номерных микрорайонов. Они остаются в том же виде, который есть, — сказал генеральный директор НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Также жители микрорайона «Кайрат» в Турксибском районе подняли вопрос оформления документов: территория была присоединена к городу в 2014 году, вся необходимая инфраструктура проведена, однако часть жителей до сих пор не может узаконить свои документы.

Асхат Садуов пояснил, что микрорайон «Кайрат» отмечен как территория индивидуального жилищного строительства (ИЖС), и при принятии Генплана документы жителей будут приведены в порядок.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Напомним, сегодня в Алматы начались общественные обсуждения проекта корректировки Генерального плана развития города, документа, определяющего развитие мегаполиса до 2040 года.

На общественных слушаниях стало известно, что BRT и светофоры могут появиться по проспекту аль-Фараби.



