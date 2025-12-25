РУ
    BRT и светофоры на улице Аль-Фараби могут появиться в Алматы

    В Алматы начались общественные слушания по корректировке Генплана до 2040 года, передает Kazinform.

    светофор
    Фото: Kazinform

    В ходе сессии вопросов-ответов разработчикам проекта документа был задан вопрос относительно распределения транспортных потоков на магистральной улице Аль-Фараби.

    — Это достаточно сложный вопрос. Он требует комплексного анализа транспортных потоков. Мое личное мнение как градостроителя, я за то, чтобы Аль-Фараби регулировался, были светофоры, так как сегодня уже данный коридор не справляется с пробками, — сказал генеральный директор НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов.

    По его словам, возможность того, чтобы сделать Аль-Фараби удобной для пешеходов, а не скоростной магистралью для автолюбителей, обсуждают всерьез.

    — Сейчас с управлением пассажирского транспорта проводится анализ ситуации по улице Аль-Фараби. С дальнейшим, скажем так, очеловечиванием этой улицы, так как она уже как магистраль функционировать не может. И, возможно, появятся коридоры скоростного общественного транспорта в виде выделенных для автобусов, — заявил Асхат Садуов.

    Ранее мы изучили карты корректировки Генплана Алматы до 2040 года и узнали, где в Алматы проложат новые линии метро и ЛРТ. 

    Кроме того, стало известно, где в Алматы могут быть землетрясения интенсивностью до 10 баллов по шкале MSK-64. 

