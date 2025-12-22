Корректировка Генплана Алматы: по каким улицам проложат новые ветки метро и ЛРТ

Накануне общественного обсуждения корректировок Генплана стали доступны карты, на которых отображены предлагаемые поправки.

В разделе «Транспортный каркас» можно заметить, какие улицы и районы охватит метро, скоростной трамвай ЛРТ и выделенные полосы скоростного автобусного сообщения БРТ.

Метро

На представленной карте синим цветом выделен маршрут действующей первой линии алматинского метро от станции Райымбек на пересечении улиц Панфилова и Райымбека до станции «Бауыржан Момышулы» на перекрестке Абая и Момышулы.

Красным цветом обозначено продолжение первой линии. С левой стороны — продление на запад, где в 2026 году должна открыться станция «Калкаман», а также будет строительство еще двух станций до рынка Барлык.

Также красным цветом обозначено и продолжение первой ветки на север, от станции Раимбек батыр до железнодорожного вокзала Алматы-1.

А вот возможность добраться на метро до аэропорта у горожан и гостей мегаполиса появится только после ввода в эксплуатацию второй ветки метро, состоящей из восьми станций (выделена светло-зеленым). Она будет начинаться от станции Жибек жолы, проходить через Парк культуры и отдыха, далее по ВОАД через Халык арену и Кульджинский тракт до аэропорта. Известно, что уже подписано Постановление о начале принудительного отчуждения земельных участков под нужды строительства данной ветки метро. Собственникам объектов выплатят компенсацию — стоимость земельных участков и строений определят по рыночной оценке.

Фиолетовым цветом выделена третья ветка метро от от станции «Сайран» до города Алатау. Она будет проходить по планам через барахолку вдоль улицы Северное кольцо и далее от транспортно-пересадочного узла «Северный» вдоль трассы Алматы — Конаев.

Темно-зеленым цветом выделен маршрут продолжения второй ветки, ранее нигде не анонсировавшийся. Он, судя по карте, может пройти от станции Жибек жолы до аэропорта в обратном направлении, под улицами Гоголя, Байтурсынова, Тимирязева, Жандосова, а также по западной, восточной и северной частям города, встретившись со второй веткой в аэропорту.

ЛРТ

В проекте корректировки Генплана Алматы до 2040 года обозначена наличие развитой сети скоростного трамвая ЛРТ. Первая линия, судя по представленной карте, пройдет из Алатауского района по улице Момышулы через Алматы арену и улицу Толе бы до улицы Аблай хана и далее до железнодорожного вокзала Алматы-2.

Синим цветом указаны другие ветки ЛРТ, среди них — по улицам Жарокова и Торайгырова до микрорайона Казахфильм и улицы Момышулы, где предусмотрено соединение с первой веткой. Другое ответвление охватывает связь улицы Толе би с рынком Барлык и опоясывание северной, западной и восточной частей города.

БРТ

В ближайшие два года в городе планируют создать 42 BRT-коридора — выделенные полосы для скоростного общественного транспорта.

Реализация этих проектов позволит к 2030 году увеличить ежедневный пассажиропоток общественного транспорта до 3 млн поездок.

Пробивка улиц и канатные дороги

Также для решения проблемы пробок и улучшения транспортного сообщения намечена пробивка целого ряда улиц. И еще при внимательном изучении проектов корректировки Генплана можно заметить канатные пассажирские дороги, которыми планируется разгрузить движение на автодорогах по четырем направлениям: проспектам Райымбек батыра, Абая, аль-Фараби и улице Толе би.

