Снизит заторы на 25%: в Алматы представили «умную» программу

На очередной сессии маслихата депутат Алмат Ахметов поднял вопрос перегруженности дорожной сети мегаполиса, отметив, что многие жители тратят слишком много времени на дорогу от работы до дома. Он поинтересовался, какие шаги предпринимаются для решения этой проблемы.

Руководитель управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Ержан Диханбаев сообщил, что ежедневно в Алматы въезжают почти 500 тысяч человек из соседних регионов, а по улицам города передвигаются более миллиона автомобилей.

Фото: акимат Алматы

— Для решение этих вопросов мы в первую очередь планируем повысить уровень общественного транспорта: создать для него приоритет, выделить отдельные полосы, обеспечить комфортные и безопасные условия. Уже создан Центр организации дорожного движения, одной из задач которого будет внедрение интеллектуальной транспортной системы у нас в городе. Это позволит разгрузить улицы порядка на 15-20%. Также продолжим развивать проект платных парковок, направленный на упорядочение улично-дорожной сети, увеличение оборачиваемости запаркованных авто и наведение порядка на улицах, — сказал Ержан Диханбаев.

По его словам, все эти меры помогут уменьшить количество заторов, сократить выбросы автотранспорта, сэкономить время горожан и увеличить долю пользования общественным транспортом.

Фото: акимат Алматы

Также в ходе сессии руководитель управления экономики и финансов Бауыржан Кудайбергенов представил программу развития города на 2026–2030 годы. Один из ее ключевых пунктов — внедрение «умных» транспортных решений.

Фото: акимат Алматы

Согласно документу, интеллектуальная транспортная система позволит:

снизить пробки на 20–25% в часы пик;

уменьшить выбросы в атмосферу на 20–30%;

сократить время движения транспорта на 15–20%;

уменьшить задержки общественного транспорта на 25–40%;

снизить количество ДТП на 10–20%;

сократить смертность и тяжелые травмы на дорогах на 30%.

Ранее сообщалось, что создание интеллектуальной транспортной системы в Алматы будет реализовано совместно с китайской компанией.

Также в акимате поделились видением развития общественного транспорта для снижения транспортной нагрузки в Алматы.