Снежного барса с тремя детенышами сняли на видео в Восточном Казахстане

Как рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира, уникальность снятого сотрудниками национального парка Катон-Карагай видео в том, что на нем запечатлена самка снежного барса сразу с тремя детенышами.

— Это очень редкое событие, ведь детёныши снежного барса находятся рядом с матерью примерно два года. За это время они учатся охотиться и избегать опасностей. Такие кадры показывают, что в пределах национального парка созданы благоприятные условия для размножения редких видов, — отметили в Комитете.

Ранее известный казахстанский фотограф Дмитрий Доценко сумел запечатлеть снежного барса в горах вблизи Алматы.

Снежный барс занесен в Красную книгу Казахстана. Увидеть этого хищника в дикой природе крайне сложно: он обитает высоко в горах и ведет исключительно скрытный образ жизни. В Казахстане ирбис встречается на территории девяти особо охраняемых природных зон, включая национальные парки и заповедники.

По последним данным, в заповедниках страны обитает около 189 особей снежного барса.