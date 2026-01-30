Фотограф запечатлел снежного барса в горах Алматы

На своей странице в Instagram фотограф сообщил, что ему удалось не только увидеть, но и запечатлеть снежного барса с близкого расстояния.

— Сегодня сбылась моя мечта — в наших горах я увидел снежного барса! Это символ Алматы и хозяин гор. Мне повезло его не просто увидеть, а еще и снять с близкого расстояния. Барс поймал марала и сбросив его со скал спокойно пообедал. После чего охранял свою добычу. В этот момент я сделал эти уникальные кадры, — написал он.

Снежный барс занесен в Красную книгу Казахстана. Увидеть этого хищника в дикой природе крайне сложно: он обитает высоко в горах и ведет исключительно скрытный образ жизни. В Казахстане ирбис встречается на территории девяти особо охраняемых природных зон, включая национальные парки и заповедники.

По последним данным, в заповедниках страны обитает около 189 особей снежного барса.

Ранее инспекторы национального парка «Кольсайские озера» также сообщали об обнаружении следов редких животных, занесенных в Красную книгу Казахстана.