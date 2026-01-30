РУ
    01:43, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Фотограф запечатлел снежного барса в горах Алматы

    Известный казахстанский фотограф Дмитрий Доценко сумел запечатлеть снежного барса в горах вблизи Алматы, передает агентство Kazinform.

    Фотограф запечатлел снежного барса в горах Алматы
    кадр из видео из Instagram_dots_foto

    На своей странице в Instagram фотограф сообщил, что ему удалось не только увидеть, но и запечатлеть снежного барса с близкого расстояния.

    — Сегодня сбылась моя мечта — в наших горах я увидел снежного барса! Это символ Алматы и хозяин гор. Мне повезло его не просто увидеть, а еще и снять с близкого расстояния. Барс поймал марала и сбросив его со скал спокойно пообедал. После чего охранял свою добычу. В этот момент я сделал эти уникальные кадры, — написал он.

    Снежный барс занесен в Красную книгу Казахстана. Увидеть этого хищника в дикой природе крайне сложно: он обитает высоко в горах и ведет исключительно скрытный образ жизни. В Казахстане ирбис встречается на территории девяти особо охраняемых природных зон, включая национальные парки и заповедники.

    По последним данным, в заповедниках страны обитает около 189 особей снежного барса. 

    Ранее инспекторы национального парка «Кольсайские озера» также сообщали об обнаружении следов редких животных, занесенных в Красную книгу Казахстана. 

    Еламан Турысбеков
    Автор
