    14:26, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Около 189 особей снежного барса обитают в заповедниках Казахстана

    23 октября отмечается Международный день снежного барса, символа горных экосистем и дикой природы Центральной Азии, передает агентство Kazinform.  

    Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК

    Этот день был учрежден в 2013 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF), чтобы привлечь внимание к угрозам, стоящим перед этим видом, и необходимости его охраны.

    Снежный барс – один из самых красивых хищников на нашей планете, внесенный в Красную книгу Казахстана.

    Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК, согласно последним учетным данным, в нашей стране обитает примерно от 152 до 189 снежных барсов. Этот показатель свидетельствует о стабильности популяции, однако подчеркивает актуальность продолжения системных мер по сохранению этого вида.

    На территории нашей страны этот редкий хищник обитает на территории девяти особо охраняемых природных территорий, включая национальные парки и заповедники. Эти природные территории играют важную роль в сохранении экосистем, которые служат основой для жизни снежного барса и других редких видов растений и животных.

    Напомним, численность снежного барса выросла более чем в два раза.

    Анастасия Палагутина
    Автор
