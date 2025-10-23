Около 189 особей снежного барса обитают в заповедниках Казахстана

Этот день был учрежден в 2013 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF), чтобы привлечь внимание к угрозам, стоящим перед этим видом, и необходимости его охраны.

Снежный барс – один из самых красивых хищников на нашей планете, внесенный в Красную книгу Казахстана.

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК, согласно последним учетным данным, в нашей стране обитает примерно от 152 до 189 снежных барсов. Этот показатель свидетельствует о стабильности популяции, однако подчеркивает актуальность продолжения системных мер по сохранению этого вида.

На территории нашей страны этот редкий хищник обитает на территории девяти особо охраняемых природных территорий, включая национальные парки и заповедники. Эти природные территории играют важную роль в сохранении экосистем, которые служат основой для жизни снежного барса и других редких видов растений и животных.

Напомним, численность снежного барса выросла более чем в два раза.