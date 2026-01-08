Снежный барс спустился к реке Шелек в Алматинской области

Дикая природа в национальном парке «Кольсайские озера» попала в кадр смартфона его сотрудников.

Во время планового рейда в Таушелекском лесничестве государственного национального природного парка «Кольсайские озера», вдоль реки Шелек государственные инспекторы Омар Амириев и Кельдаулет Дуйсен запечатлели на камеры своих мобильных телефонов следы снежного барса, занесенного в Красную книгу Казахстана, а также «поймали» в объектив косулей и оленя.

— Такие кадры показывают, что природное богатство национального парка сохраняется, а дикая природа живет в стабильной среде. Защита природы — наш общий долг, — отметили в нацпарке.

Ранее стало известно, что около 189 особей снежного барса обитают в заповедниках Казахстана. На территории страны этот редкий хищник обитает на территории девяти особо охраняемых природных территорий, включая национальные парки и заповедники. Эти природные территории играют важную роль в сохранении экосистем, которые служат основой для жизни снежного барса и других редких видов растений и животных.

Кроме того, в список редких животных Казахстана внесут 11 новых видов.