    11:00, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Снежный барс спустился к реке Шелек в Алматинской области

    Следы редких животных, занесенных в Красную книгу Казахстана, обнаружили инспекторы национального парка «Кольсайские озера», передает Kazinform.

    Снежный барс спустился к реке Шелек в Алматинской области
    Фото национального парка «Кольсайские озера»

    Дикая природа в национальном парке «Кольсайские озера» попала в кадр смартфона его сотрудников.

    Во время планового рейда в Таушелекском лесничестве государственного национального природного парка «Кольсайские озера», вдоль реки Шелек государственные инспекторы Омар Амириев и Кельдаулет Дуйсен запечатлели на камеры своих мобильных телефонов следы снежного барса, занесенного в Красную книгу Казахстана, а также «поймали» в объектив косулей и оленя.

    — Такие кадры показывают, что природное богатство национального парка сохраняется, а дикая природа живет в стабильной среде. Защита природы — наш общий долг, — отметили в нацпарке.

    Ранее стало известно, что около 189 особей снежного барса обитают в заповедниках Казахстана. На территории страны этот редкий хищник обитает на территории девяти особо охраняемых природных территорий, включая национальные парки и заповедники. Эти природные территории играют важную роль в сохранении экосистем, которые служат основой для жизни снежного барса и других редких видов растений и животных. 

    Кроме того, в список редких животных Казахстана внесут 11 новых видов. 

    Альберт Ахметов
    Автор
