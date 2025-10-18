Снегоплавильные пункты и тысячи рабочих: как Алматы готовится к зиме

Как сообщили в акимате, в целях повышения эффективности и оперативности уборочных работ в городе ведется плановое обновление парка специализированной техники. Сейчас на балансе ГКП «Алматы Тазалық» числится более 700 единиц техники и автотранспорта.

Фото: акимат Алматы

— В этом году приобретено 36 единиц подвижного состава и навесного оборудования. До конца года ожидается поставка еще 294 современных машин, включая комбинированные дорожные машины, установки JetBroom и шнекороторы. Это позволит обеспечить качественное обслуживание улично-дорожной сети в зимний сезон, — отметили в акимате.

Общая численность дорожных рабочих предприятия составляет 2 тысячи человек. При ухудшении погодных условий дополнительно будет привлечено около 3 тысяч временных сотрудников. К зиме подготовлено 605 единиц спецтехники, заготовлено 45 тысяч тонн противогололедных материалов, полностью укомплектованы склады запасных частей.

Фото: акимат Алматы

В этом году в Ауэзовском районе введен в эксплуатацию первый снегоплавильный пункт, использующий тепло сточных вод. Его мощность — до 1200 кубометров снега в сутки. До конца года в Бостандыкском районе завершится строительство стационарного пункта на газовой установке производительностью до 4 тысяч кубометров снега в сутки. После фильтрации талая вода будет направляться в городскую канализационную сеть.

По поручению акима мегаполиса работа по обновлению коммунального парка, внедрению современных технологий уборки и строительству снегоплавильных пунктов будет продолжена. Особое внимание уделяется применению экологичных многокомпонентных противогололедных материалов, безопасных для окружающей среды и жителей города.

