Как в Алматинской области готовят трассы к зиме

В ответ на запрос агентства в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области сообщили, что обслуживание областных трасс, в том числе зимнее содержание, текущий ремонт, обеспечение безопасности дорожного движения осуществляют восемь подрядных организаций:

ТОО «Ланфи — LAANFI» — город Алатау;

ТОО «АВАН Құрылыс» — Енбекшиказахский район;

ТОО «Алматы жолдары» — Уйгурский, Кегенский, Талгарский районы;

ТОО «Балқаш жолдары» — Балхашский район;

ТОО «Дизайн-центр «Диполь» — Карасайский район;

ТОО «Евразия Каз Инвест» — Жамбылский, Илийский районы;

ТОО «АБЗ Карьер ДРСУ» — Райымбекский район;

ТОО «Дортехавтотрек» — город Конаев.

— На дорогах областного значения выполнены ямочные ремонты на площади 120 000 квадратных метров, установлено около 700 необходимых дорожных знаков, проведены работы по обновлению и нанесению дорожной разметки, оставшиеся работы выполняются, — отметили в управлении.

Кроме того, на дорогах областного значения имеется 138 мостов и путепроводов, а также 3 288 водопропускных труб.

Фото: КазАвтоЖол

На автомобильных дорогах районного значения расположены 8 мостов и 389 водопропускных труб и малых мостов, проводятся работы по очистке труб.

— Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения находятся на постоянном контроле, принимаются профилактические меры по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, — сообщили в управлении.

Для обеспечения содержания и безопасности дорожного движения на республиканских, областных и районных дорогах в целом работают 14 организаций.

— Для зимнего содержания автомобильных дорог областного и районного значения задействовано 118 единиц техники (34 КамАЗов, 14 автогрейдера, 41 трактора, три бульдозеров, 25 погрузчика) и подготовлено инертных материалов: 5 366,2 т соли, 1295 т песка, 5 616 т противогололедных средств, — уточнили в управлении.

В общей сложности для зимнего содержания автомобильных дорог областного значения заготовили 19,9 тонны бензина, 20 тонн угля и 225 тонн дизельного топлива.

Все подрядные организации полностью обеспечены необходимой техникой, инертными материалами, а также временными дорожными знаками («Снижение скорости», «Опасный участок», «Внимание») для обеспечения безопасности движения.

Фото: КазАвтоЖол

В акимате Алматинской области добавили, что все необходимые противогололедные материалы подготовлены и находятся в наличии.

Часть горных дорог перекроют

Кроме того, в акимате сообщили, что для обеспечения безопасности движения на зиму ограничат движение на трех горных участках дорог.

Всего на территории области зарегистрированы три участка, подверженные интенсивным снегопадам:

КВ-45 «Талгар–Спутник» — 6 км;

КВ-64 «Тургень–Обсерватория» — 19 км;

Р-17 «Алматы–Талгар–Евгеньевка» (подъезд к озеру Есик) — 11 км.

— В целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и при сильных снегопадах предусмотрено закрытие данных участков дорог с 15 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года, — говорится в ответе.

Что с дорогами республиканского значения

Содержанием автодорог республиканского значения на территории области занимается филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» по Алматинской области. В ведомстве ответили, что в Алматинской области дорожные службы приступили к работам по зимнему содержанию автодорог республиканского значения. Общая протяженность сети в регионе составляет 1 825 километров.

Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспорта в зимний период на дорогах задействуют 116 единиц специализированной техники и 370 сотрудников дорожных служб. В семи дорожно-эксплуатационных участках они будут круглосуточно очищать дороги от снега, предотвращать образование гололеда и обеспечивать безопасность движения. В распоряжении дорожников — 64 специализированные машины, 13 автогрейдеров, девять погрузчиков, 28 тракторов и два бульдозера.

— В настоящее время для обработки дорожного покрытия заготовлено 18 000 м³ песка и 8 000 тонн технической соли, — отметили в «КазАвтоЖол».

В компании добавили, что в течение года выполнен ямочный ремонт общей площадью 43 210 квадратных метров, проведена обрезка деревьев и кустарников вдоль 45 км дорог, подготовлено 662 временных дорожных знака. Кроме того, на 455 км трасс нанесена дорожная разметка для повышения уровня безопасности.

В зимний период подразделения будут работать в круглосуточном дежурном режиме для обеспечения безопасности водителей, а также предотвратить дорожно-транспортные происшествия.

