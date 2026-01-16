РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:35, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Снегопад в Алматы: как обстоят дела с авиарейсами

    В международном аэропорту Алматы наблюдаются задержки нескольких рейсов, передает агентство Kazinform.

    Снегопад в Алматы: как обстоят дела с авиарейсами
    Фото: акимат Алматы

    Согласно данным онлайн-табло, задерживаются вылеты в Атырау (три рейса), Актау и Урумчи, а также прилеты из Шымкента, Атырау, Фукуоки, Пхукета, Жезказгана, Дубая, Кызылорды, Урумчи, Петропавловска и Пекина.

    В пресс-службе аэропорта уточнили, что массовых задержек рейсов, в том числе по погодным причинам, не наблюдается. Аэропорт работает в штатном режиме.

    Отметим, что на улицах города из-за снегопада фиксируются 10-балльные пробки. 

    В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы Алматы перешли на усиленный режим работы. По данным РГП «Казгидромет», снегопад, начавшийся в ночь с 15 на 16 января, продлится до вечера 17 января.

    В акимате сообщили, что к круглосуточным работам привлечены 1 030 единиц специализированной техники, а также 200 единиц техники частных организаций и 2 710 рабочих. Для уборки дворов задействованы 1 790 работников и 256 единиц спецтехники.

    Ранее сообщалось, что снег и метель накроют большую часть территории Казахстана. 

    Теги:
    Акимат Аэропорт Снег Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают