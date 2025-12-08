Снегопад в Астане: зафиксировано почти 100 ДТП

По данным департамента полиции Астаны, с начала дня зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия.

Правоохранители рекомендуют строго соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и перекрестками.

— Вместе с тем особое внимание следует уделить техническому состоянию автомобиля. Напоминаем, что в зимний период эксплуатация транспортных средств допускается только при наличии зимних шин. За нарушение требований предусмотрена ответственность, — отметили в полиции.

По данным синоптиков, ночью 8 декабря высота снежного покрова достигла двух сантиметров. С утра в городе ведется бесперебойная уборка улиц.

Как сообщили в акимате столицы, на расчистку снега в шести районах задействованы около трех тысяч дорожных рабочих и более тысячи единиц специальной техники.

Ранее РГП «Казгидромет» предупредил о резком ухудшении погоды в регионах. В частности, в Акмолинской области 9–10 декабря ожидается понижение температуры от –22…–27°, местами до –30° мороза.

