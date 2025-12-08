РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:24, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Снегопад в Астане: зафиксировано почти 100 ДТП

    Сильный снегопад утром 8 декабря осложнил движение в Астане. Столичная полиция призывает водителей соблюдать меры безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дтп
    Коллаж: Kazinform

    По данным департамента полиции Астаны, с начала дня зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия.

    Правоохранители рекомендуют строго соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и перекрестками.

    — Вместе с тем особое внимание следует уделить техническому состоянию автомобиля. Напоминаем, что в зимний период эксплуатация транспортных средств допускается только при наличии зимних шин. За нарушение требований предусмотрена ответственность, — отметили в полиции.

    По данным синоптиков, ночью 8 декабря высота снежного покрова достигла двух сантиметров. С утра в городе ведется бесперебойная уборка улиц.

    Как сообщили в акимате столицы, на расчистку снега в шести районах задействованы около трех тысяч дорожных рабочих и более тысячи единиц специальной техники.

    Ранее РГП «Казгидромет» предупредил о резком ухудшении погоды в регионах. В частности, в Акмолинской области 9–10 декабря ожидается понижение температуры от –22…–27°, местами до –30° мороза.

    Мы также сообщали о том, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 8 декабря.

    Теги:
    Дороги Погода ДТП Казгидромет Астана Снег
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают