Снег с дождем и гололед: полиция области Абай предупредила водителей

Север, юг и центр области уже в осадках: снег вперемешку с дождём, трассы скользкие. На западе и востоке гололёд. Ветер западный, северо-западный, в отдельных районах порывы достигают 15–20 м/с.

— Полиция призывает водителей снижать скорость, увеличивать дистанцию и заранее переходить на зимние шины. Помните: одна минута осторожности дороже любых оправданий. Вас ждут дома, — обратились представители ДП области Абай.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в 13 областях Казахстана.