РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:39, 05 Октябрь 2025 | GMT +5

    Снег с дождем и гололед: полиция области Абай предупредила водителей

    Патрульные области Абай делятся кадрами прямо с трассы: сильный боковой ветер буквально сбивает с ног, передает агентство Kazinform.

    Снег с дождем и гололед: полиция области Абай предупредила водителей
    Фото: кадр из видео

    Север, юг и центр области уже в осадках: снег вперемешку с дождём, трассы скользкие. На западе и востоке гололёд. Ветер западный, северо-западный, в отдельных районах порывы достигают 15–20 м/с.

    — Полиция призывает водителей снижать скорость, увеличивать дистанцию и заранее переходить на зимние шины. Помните: одна минута осторожности дороже любых оправданий. Вас ждут дома, — обратились представители ДП области Абай.

    Ранее штормовое предупреждение было объявлено в 13 областях Казахстана.

    Теги:
    Дожди Регионы Казахстана Полиция Трассы Водители Снег Гололед Безопасность Абай Авто Непогода
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают