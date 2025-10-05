00:39, 05 Октябрь 2025 | GMT +5
Снег с дождем и гололед: полиция области Абай предупредила водителей
Патрульные области Абай делятся кадрами прямо с трассы: сильный боковой ветер буквально сбивает с ног, передает агентство Kazinform.
Север, юг и центр области уже в осадках: снег вперемешку с дождём, трассы скользкие. На западе и востоке гололёд. Ветер западный, северо-западный, в отдельных районах порывы достигают 15–20 м/с.
— Полиция призывает водителей снижать скорость, увеличивать дистанцию и заранее переходить на зимние шины. Помните: одна минута осторожности дороже любых оправданий. Вас ждут дома, — обратились представители ДП области Абай.
Ранее штормовое предупреждение было объявлено в 13 областях Казахстана.