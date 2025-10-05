РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:10, 04 Октябрь 2025

    Сильный ветер и заморозки: штормовая погода будет в 13 регионах Казахстана

    Штормовое предупреждение объявлено в 13 областях Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    осень
    Фото: pexels

    В Алматинской области днем на юге области порывы 15-20 м/с.

    В области Жетысу на востоке, в центре области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Ночью на севере, в центре области ожидаются заморозки -1-3 градуса. 

    В горных районах Жамбылской области ожидается туман. В горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

    Ночью и утром на севере, востоке, в центре области Абай ожидаются туман, гололед. На юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

    Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный снег. Ночью и утром на севере, востоке области ожидаются туман, гололед. На севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

    Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Порывы 15-20 м/с. На западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. 

    На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. В горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. На севере, юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 

    Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 

    В Западно-Казахстанской области днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 

    Днем на западе, севере, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. 

    Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидаются порывы 15-20 м/с.

    На юге Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность.

    На востоке области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ранее мы писали, в каких регионах Казахстана в ближайшие дни ожидаются дожди и снег.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
