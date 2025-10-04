Названы регионы Казахстана, где в ближайшие дни ожидаются дожди и снег

— В ближайшие дни большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков. Лишь на севере, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра, туман, на востоке — гололед, на юго-западе, юге — пыльная буря, — говорится в сообщении синоптиков.

В северных регионах ожидается постепенное повышение температур ночью до 3 мороза-5 тепла, днем до 5-15 тепла.

На востоке ожидается ночью понижение до 3-13 мороза, днем колебание от 3-11 тепла до 5 мороза-5 тепла.

На юго-востоке республики в ночные часы сохраняются заморозки 1-3 градуса.

На остальной территории прогнозируются небольшие колебания температур, однако значительных изменений не ожидается.

Ранее синоптики рассказывали, какой будет осень в Казахстане.