телерадиокомплекс президента РК
    15:43, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Названы регионы Казахстана, где в ближайшие дни ожидаются дожди и снег

    4-6 октября большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона с которым ожидается ясная погода без осадков, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    снег, погода, автобус, машина, дорога, люди, қар, ауа райы, жол, көлік, адамдар
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — В ближайшие дни большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков. Лишь на севере, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра, туман, на востоке — гололед, на юго-западе, юге — пыльная буря, — говорится в сообщении синоптиков. 

    В северных регионах ожидается постепенное повышение температур ночью до 3 мороза-5 тепла, днем до 5-15 тепла.

    На востоке ожидается ночью понижение до 3-13 мороза, днем колебание от 3-11 тепла до 5 мороза-5 тепла.

    На юго-востоке республики в ночные часы сохраняются заморозки 1-3 градуса.

    На остальной территории прогнозируются небольшие колебания температур, однако значительных изменений не ожидается.

    Ранее синоптики рассказывали, какой будет осень в Казахстане. 

    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
