Смогут влиять на ход событий – Изуми Накамицу о важности средних держав в ядерном разоружении

— Договор о нераспространении ядерного оружия имеет статью шесть, которая является юридически обязательной для стран, обладающих ядерным оружием. Они обязаны стремиться к ядерному разоружению. Ситуация сложная: прогресс не всегда очевиден, и иногда наблюдается регресс. Существует качественная гонка ядерных вооружений, усилия по модернизации ядерного оружия. И потенциально, в плане численности ядерного оружия, возможно, также наблюдается рост. Ситуация идет в обратном направлении. Как изменить это? Именно поэтому страны, такие как Казахстан, так важны. Я прочитала недавнюю статью Президента о средних державах и мультинационализме. Это именно то, что мы считаем ключевым на этих многонациональных платформах, будь то ООН или договорные механизмы, такие как ДНЯО. Средние страны могут строить мосты между разделенными позициями, огромными напряжениями и расколами между крупными военными державами. Они могут влиять на ход событий и переговоров, а затем возвращать эти страны на более мирный и безопасный путь. Разоружение — это не утопический идеалистический подход. Это на самом деле инструмент безопасности, — сказала Накамицу.