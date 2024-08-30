РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:37, 29 Август 2024 | GMT +6

    Смогут влиять на ход событий – Изуми Накамицу о важности средних держав в ядерном разоружении

    Изуми Накамицу
    Фото: кадр из видео

    Заместитель Генерального секретаря ООН, Высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу заявила во время интервью телеканалу Silk Way, что Казахстан сможет стать посредником в разоружении на фоне гонки ядерных вооружений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Договор о нераспространении ядерного оружия имеет статью шесть, которая является юридически обязательной для стран, обладающих ядерным оружием. Они обязаны стремиться к ядерному разоружению. Ситуация сложная: прогресс не всегда очевиден, и иногда наблюдается регресс. Существует качественная гонка ядерных вооружений, усилия по модернизации ядерного оружия. И потенциально, в плане численности ядерного оружия, возможно, также наблюдается рост. Ситуация идет в обратном направлении. Как изменить это? Именно поэтому страны, такие как Казахстан, так важны. Я прочитала недавнюю статью Президента о средних державах и мультинационализме. Это именно то, что мы считаем ключевым на этих многонациональных платформах, будь то ООН или договорные механизмы, такие как ДНЯО. Средние страны могут строить мосты между разделенными позициями, огромными напряжениями и расколами между крупными военными державами. Они могут влиять на ход событий и переговоров, а затем возвращать эти страны на более мирный и безопасный путь. Разоружение — это не утопический идеалистический подход. Это на самом деле инструмент безопасности, — сказала Накамицу.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Высокого представителя по вопросам разоружения в Акорде Изуми Накамицу в среду. В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, а также нераспространения ядерного оружия.

    Полное интервью с представителем ООН Изуми Накамицу читайте здесь.

    Теги:
    ООН За безъядерный мир Касым-Жомарт Токаев Ядерное оружие
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
    Сейчас читают
    telegram