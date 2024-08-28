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    15:35, 28 Август 2024 | GMT +6

    Мы занимаем принципиальную позицию в отношении разоружения — Касым-Жомарт Токаев

    Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Генерального секретаря ООН
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Генерального секретаря ООН, Высокого представителя по вопросам разоружения Изуми Накамицу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы всестороннего сотрудничества Казахстана с институтами ООН в деле обеспечения региональной и международной безопасности, разоружения и нераспространения ядерного оружия.

    Приветствуя заместителя Генсека ООН, Касым-Жомарт Токаев указал на исключительную роль ООН в решении актуальных проблем современности и подчеркнул ее безальтернативность.

    — Мы занимаем принципиальную позицию в отношении разоружения и нераспространения оружия массового поражения. Эти вопросы становятся особенно острыми и важными в контексте происходящих в мире событий. Безусловно, это не может не вызывать беспокойства. Завтра мы отмечаем Международный день действий против ядерных испытаний. Это очень важная дата, призванная напомнить всему человечеству об опасности ядерных испытаний и применения ядерного оружия. Казахстан привержен тесному взаимодействию с институтами ООН и рассматривает эту Организацию в качестве безальтернативной и универсальной международной структуры, — сказал Президент.

    Изуми Накамицу высоко оценила лидерство Казахстана в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия, а также растущую роль нашей страны в качестве средней державы.

    Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

    Напомним, в феврале 2024 года в Вашингтоне Фонд Карнеги и Совет по стратегическим рискам провел дискуссию о лидерстве Казахстана в области снижения ядерных и биологических рисков за последние 30 лет.

    В мае этого года мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи направил письмо президенту США Дж. Байдену и послу США в Японии Р. Эмануэлю с выражением протеста о проведенном ядерном испытании в Неваде.

    Теги:
    Акорда Президент ООН Сотрудничество Касым-Жомарт Токаев Безопасность Ядерное оружие
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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