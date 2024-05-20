Мэр Хиросимы выразил протест Вашингтону в связи с ядерным испытанием в Неваде

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи направил письмо президенту США Дж.Байдену и послу США в Японии Р.Эмануэлю с выражением протеста о проведенном ядерном испытании в Неваде, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на официальный сайт города Хиросима.

В письме отмечается, что США провели ядерное испытание на полигоне в Неваде 14 мая этого года, что противоречит посланию лидеров стран «Большой семерки» на саммите в Хиросиме в мае прошлого года о построении мира, свободного от ядерного оружия.

— От имени города Хиросима, подвергшегося атомной бомбардировке, мы решительно протестуем и призываем приостановить все будущие ядерные испытания, — отмечено в письме мэра г. Хиросимы Кадзуми Мацуи.

В письме отмечается, что Хиросима стремится возглавить усилия по ядерному разоружению в международном сообществе, достичь мира, свободного от ядерного оружия, и призывает США предпринять разумные усилия для построения безъядерного мира.