РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:41, 20 Май 2024 | GMT +6

    Мэр Хиросимы выразил протест Вашингтону в связи с ядерным испытанием в Неваде

    Мэр Хиросимы выразил протест Вашингтону в связи в ядерным испытанием в Неваде
    Фото: freepik.com

    Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи направил письмо президенту США Дж.Байдену и послу США в Японии Р.Эмануэлю с выражением протеста о проведенном ядерном испытании в Неваде, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на официальный сайт города Хиросима.

    В письме отмечается, что США провели ядерное испытание на полигоне в Неваде 14 мая этого года, что противоречит посланию лидеров стран «Большой семерки» на саммите в Хиросиме в мае прошлого года о построении мира, свободного от ядерного оружия.

    — От имени города Хиросима, подвергшегося атомной бомбардировке, мы решительно протестуем и призываем приостановить все будущие ядерные испытания, — отмечено в письме мэра г. Хиросимы Кадзуми Мацуи.

    В письме отмечается, что Хиросима стремится возглавить усилия по ядерному разоружению в международном сообществе, достичь мира, свободного от ядерного оружия, и призывает США предпринять разумные усилия для построения безъядерного мира.

    Теги:
    Япония Америка Ядерное оружие Мировые новости США Байден
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!