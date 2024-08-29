Казахстан является сильным лидером на нескольких фронтах, связанных с ядерным разоружением

29 августа в Казахстане отмечают 33-ю годовщину закрытия Семипалатинского ядерного полигона. В преддверии этого события страну посетила заместитель Генерального секретаря ООН, Высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу. В эксклюзивном интервью телеканалу Silk Way она рассказала, почему именно Казахстан был выбран для визита и какова роль нашей страны и всего Центральноазиатского региона в содействии глобальным усилиям против ядерных испытаний и ядерного разоружения, передает агентство Kazinform.

— Госпожа Накамицу, большое спасибо, что присоединились к нам. Для нас большая честь и радость видеть Вас здесь в нашей студии. Ваш визит в Астану приурочен к Международному дню против ядерных испытаний. Мне интересно, почему Вы выбрали именно Казахстан для визита в преддверии этого события? 33 года назад наша страна закрыла свой Семипалатинский ядерный испытательный полигон. Возможно, существует связь между этими событиями?

— Спасибо за приглашение. Абсолютно верно. Официальная причина моего визита, конечно, связана с событиями, связанными с Правительством Казахстана. Мы совместно организовали семинар по зонам, свободным от ядерного оружия, который по-прежнему проходит в конференц-зале Министерства иностранных дел. Вчера я открыла эту конференцию. Но также для меня было очень важно снова посетить эту страну, поскольку Казахстан является одним из лидеров в вопросах, связанных с ядерным оружием. Как Вы уже отметили, Международный день против ядерных испытаний отмечается 29 августа. Этот день был инициирован Казахстаном, и теперь оно стало важной годовщиной закрытия Семипалатинского полигона. Для ООН очень важно поддерживать тесный диалог и консультации с правительственными чиновниками. У меня была отличная встреча с министром иностранных дел и, конечно, с его превосходительством Президентом, чтобы обсудить ключевые совместные приоритеты Казахстана и ООН. Я благодарю Правительство Казахстана за сильное лидерство и поддержку моего офиса по многим связанным вопросам.

— Как Вы думаете, какова роль таких стран, как Казахстан, и всего Центральноазиатского региона в содействии глобальным усилиям против ядерных испытаний и разоружения ядерного оружия в целом?

Фото: кадр из видео

— Казахстан является сильным лидером на нескольких фронтах, связанных с ядерным разоружением. Вы — один из инициаторов, сильных голосов против ядерных испытаний, очень сильный защитник и сторонник Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также всех вопросов, связанных с ядерными испытаниями в рамках ООН. Но это не ограничивается только ядерными испытаниями. Например, в этом году у нас было второе подготовительное заседание Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Второе заседание комитета проводилось Казахстаном. Так что Казахстан является одним из лидеров этих процессов ДНЯО в настоящее время. Кроме того, в марте следующего года в Нью-Йорке пройдет третье заседание государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия, еще одного важного международного механизма, связанного с ликвидацией ядерного оружия.

— Какие у Вас ожидания от этой встречи?

— Мы надеемся на значительный прогресс в разработке и укреплении этого нового договора. ДНЯО все еще является новым договорным механизмом. Нужно сделать много работы, чтобы увеличить количество государств-участников, продвигать универсализацию, разрабатывать механизмы, что является новым подходом в области ядерного разоружения. Все эти вопросы находятся в ведении Казахстана. Это не только в рамках ДНЯО, но и в рамках Генеральной Ассамблеи.

— Вы упомянули, что будут обсуждаться новые механизмы. Есть ли какие-либо объявления, которые можно сделать сейчас? На каких именно аспектах будут сосредоточены эти механизмы?

— Мы подготовили отчет Генерального секретаря по вопросам помощи жертвам. Одной из продвигаемых в этом отчете идей было создание добровольного фонда, чтобы оказать помощь жертвам. Мы надеемся, что эти обсуждения также продвинутся в контексте Генеральной Ассамблеи, помимо механизмов договора в рамках ДНЯО. Это еще один фронт, над котором ваша страна работает. И, конечно, этот семинар, который мы сейчас проводим в Казахстане, по вопросам, связанным с зонами, свободными от ядерного оружия, вы снова являетесь инициатором Центральноазиатской зоны, свободной от ядерного оружия. Договор был подписан в Семипалатинске, что имеет очень символическое значение. И работа, которую мы проводим вместе с Казахстаном и несколькими другими странами, заключается в том, чтобы обеспечить более тесное сотрудничество между различными зонами, свободными от ядерного оружия, по всему миру, обмениваться информацией и извлеченными уроками. И потенциально также способствовать текущему процессу создания новой зоны, например, на Ближнем Востоке. И, возможно, в условиях сложной ситуации с безопасностью в настоящее время могут быть и другие регионы мира, которые будут заинтересованы в рассмотрении таких свободных зон в будущем. Поэтому мы хотим убедиться, что будут проведены хорошие мозговые штурмы и обсуждения, которые приведут к будущему прогрессу в этих вопросах. Были очень интересные беседы здесь в Астане.

— Вы уже затронули общую ситуацию вокруг ядерного разоружения. ДНЯО был подписан в 1945 году. Но даже после этого года, несмотря на то, что страны подписали этот документ, появились другие страны, которые стали обладателями ядерного оружия. Какие механизмы мягкой силы Вы бы использовали против этих стран, чтобы сбалансировать их влияние, особенно учитывая геополитические напряжения на Ближнем Востоке?

— Я думаю, что прежде всего важно отметить, что геополитическая ситуация в мире сейчас становится очень тревожной. Великие державы с ядерным оружием находятся на конкурентном пути, и напряженность между ними определенно увеличивается. Конечно, Вы упомянули Ближний Восток, но также и Украину — эти проблемы безопасности действительно существуют. За этими конфликтами всегда стоят вопросы ядерного оружия как фон. Мы в ООН говорим о рисках применения ядерного оружия. Я не думаю, что какая-либо страна хотела бы сознательно вступать в ядерное противостояние. Я в это не верю. Но потенциально любое недоразумение или ошибка могут привести к внезапной эскалации напряженности, которая может выйти из-под контроля и, в конечном итоге, привести к использованию ядерного оружия. Мы живем в очень опасной обстановке. Вопросы ядерного оружия действительно находятся в центре всех этих проблем безопасности. Именно поэтому нам нужно подумать о том, как сохранить такие механизмы, как ДНЯО.

Фото: кадр из видео

— Сейчас мы видим, что ядерные войны более реальны в современных условиях. Как сбалансировать это, учитывая, что этот документ не имеет обязательного характера, верно? Он имеет рекомендательный характер. Как сделать его более убедительным, чтобы страны не могли его игнорировать?

— ДНЯО имеет статью шесть, которая является юридически обязательной для стран, обладающих ядерным оружием. Они обязаны стремиться к ядерному разоружению. Как Вы говорите, ситуация очень сложная. Прогресс не обязательно наблюдается, напротив, наблюдается регресс. Существует качественная гонка ядерных вооружений, усилия по модернизации ядерного оружия. И потенциально, в плане численности ядерного оружия, возможно, также наблюдается рост. Ситуация идет в обратном направлении. Как изменить это? Именно поэтому страны, такие как Казахстан, так важны. Я прочитала недавнюю статью Президента о средних державах и мультинационализме. Это именно то, что мы считаем ключевым на этих многонациональных платформах, будь то ООН или договорные механизмы, такие как ДНЯО. Средние страны могут строить мосты между разделенными позициями, огромными напряжениями и расколами между крупными военными державами. Они могут влиять на ход событий и переговоров, а затем возвращать эти страны на более мирный и безопасный путь. Разоружение — это не утопический идеалистический подход. Это на самом деле инструмент безопасности. На протяжении истории мы знаем, что многие государства, особенно во время Холодной войны, США и Советский Союз, непосредственно взаимодействовали друг с другом, потому что понимали, что неконтролируемая гонка вооружений и увеличение военных мощностей в какой-то момент обернется против них. Это не соответствует их интересам безопасности. Поэтому они действительно напрямую взаимодействовали друг с другом, чтобы обеспечить дипломатию для контроля над вооружением и разоружением. Это инструмент безопасности. И именно поэтому нам нужны средние державы, чтобы они работали с нами, строили мосты и влияли на эти военные державы, чтобы они сели за стол переговоров и пришли к общему решению. Нам нужно работать с этими средними державами.

— Да, но сейчас мы видим, что, к сожалению, ДНЯО не подписан такими странами, как Россия и Израиль. На каком этапе находятся переговоры о подписании этого договора этими странами?

— Мы уже находимся на стадии пересмотра текущего процесса. Следующая обзорная конференция состоится в 2026 году. Мы находимся на подготовительном этапе. Мы тесно работаем с Казахстаном, который является одним из председателей подготовительных заседаний. И я думаю, что недавнее заседание в июле в Женеве было довольно успешным, в значительной степени благодаря первому заместителю министра иностранных дел, который смог действительно заставить разные государства согласиться принять шестой отчет.

— Можем ли мы сказать, что мы приблизились к цели?

— Да, но нам нужно сохранить этот импульс и убедиться, что в 2026 году будет принят консенсусный документ. Сейчас это трудно, потому что существует множество проблем, и мы должны убедиться, что никто не откажется от ДНЯО. Напротив, я думаю, что все стороны действительно понимают и разделяют мнение о том, что мы должны вместе защищать этот договор. Но существуют и другие платформы. Ядерное разоружение в какой-то степени является очень сложным пазлом. Нам нужно убедиться, что все кусочки на месте. Однако в ООН мы смотрим на более обширную картину. Иногда нам нужно инвестировать в ДНЯО, что очень важно. Усилия, которые предпринимаются в Генеральной Ассамблее ООН, также являются важной работой. В сентябре у нас будет Саммит будущего. И сейчас в Нью-Йорке ведутся важные обсуждения по разоружению. Поэтому нам нужно использовать все эти разные процессы и возможности. Поэтому, я все больше работаю в тесном сотрудничестве со средними державами, включая Казахстан.

— Сейчас у нас есть два документа, которые играют роль в разоружении и международной безопасности. Эксперты говорят о необходимости модернизации системы контроля над ядерным оружием. Но у них нет конкретных предложений по этому поводу. Какое видение у офиса ООН, который Вы возглавляете, в этом отношении?

— Это очень важный вопрос, который Вы поднимаете. Мы сейчас живем в эпоху стремительного развития науки и технологий. Нам нужно обратить внимание на все эти новые и развивающиеся технологии и действительно понять их влияние на разоружение и международную безопасность. Процесс обсуждений этих вопросов уже начался. Я потратила много времени, изучая вопросы, связанные с ИИ, и государства-члены проявляют к ним большой интерес. Это также связано с ядерным разоружением. Это пугающая перспектива, но если искусственный интеллект будет полностью интегрирован в системы командования и контроля над ядерным оружием, это очень тревожная мысль. Поэтому нам нужно начать устанавливать правила и нормы по тому, как не использовать технологии в военных целях.

— Возможно, они, наоборот, могут помочь каким-либо образом?

— Да. В то же время, как Вы и сказали, эти технологии также могут быть полезны для проверки выполнения обязательств по разоружению. Если мы сможем использовать искусственный интеллект, я уверена, что сможем достичь определенных успехов. Поэтому нам нужно рассматривать как положительную, так и потенциальную отрицательную сторону.

— Новые технологии достаточно непредсказуемы. Но вернемся к теме Центральной Азии. Казахстан не имеет ядерного оружия, как и остальные четыре центральноазиатских государства. Но у нас есть соседи, такие как Россия, Индия, Пакистан, Иран, которые обладают ядерным оружием. Какие меры безопасности, по Вашему мнению, наиболее важны для наших стран? Существует ли перспектива создания офиса здесь?

— Это действительно похвально и просто фантастично, что Казахстан выбрал статус страны, свободной от ядерного оружия, и зону без ядерного оружия для всего региона. Это настоящее доказательство того, что ваша страна будет более безопасной без ядерного оружия. Как обеспечить, чтобы это действительно было так? Существует множество аспектов. И я думаю, что очень важный аспект — это гарантии безопасности от других государств, обладающих ядерным оружием, что они не будут использовать ядерное оружие против государств, не обладающих ядерным оружием. Это один из вопросов, который обсуждается на этом семинаре в Министерстве иностранных дел сегодня. Для меня это также довольно важный вопрос, поскольку для более широкого состава ООН это становится ключевым предметом. Как это реализовать? Это дипломатия, многогранная, многовекторная дипломатия, в которую Казахстан действительно вкладывает силы, чтобы обеспечить вашу безопасность через мощь очень сложной дипломатии и переговоров. Именно для этого и существуют ООН и многие другие международные платформы. Это еще одна причина, почему мы действительно уважаем путь, который выбрал Казахстан, и во многом он является лидером во всем регионе.

Напомним, в среду Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Генерального секретаря ООН, Высокого представителя по вопросам разоружения Изуми Накамицу.

В феврале 2024 года в Вашингтоне Фонд Карнеги и Совет по стратегическим рискам провел дискуссию о лидерстве Казахстана в области снижения ядерных и биологических рисков за последние 30 лет.