Средние державы: какие страны входят в список и почему?

Средние державы играют важную роль на мировой арене благодаря своему дипломатическому и экономическому влиянию. Сегодня на Euronews вышла статья Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об их роли. О том, какие страны относят к средним державам и по каким критериям, читайте в материале агентства Kazinform.

Определение

Средние державы – государства с обширным дипломатическим, экономическим, мультилатеральным (многосторонним) иногда и военным влиянием, говорится в докладе Всемирного экономического форума «Формирование сотрудничества в фрагментирующемся мире».

Хотя средние державы значатся ниже «великих держав», в отличие от малых, они оказывают влияние на мировую политику.

Точного и согласованного определения средней державы нет. Согласно докладу, термин «неточный и спорный», и более подходящий – «государства с глобальным влиянием», однако и его сложно измерить.

Критерии

Хотя не существует согласованного метода, определяющего, какие государства являются средними державами, объяснения встречаются в различных исследованиях и докладах.

Например, академики из Лестерского Университета и Ноттингемского университета, приводят такое определение:

Статус средней державы обычно определяется одним из двух способов. Традиционный и наиболее распространенный способ — это агрегировать критические физические и материальные критерии, чтобы оценить государства в соответствии с их относительными возможностями. Поскольку возможности стран различаются, их классифицируют как сверхдержавы (или «великие державы»), средние державы или малые державы. В последнее время выделяется второй метод определения статуса средней державы, сосредоточивающий внимание на поведенческих характеристиках. Это предполагает, что средние державы можно отличить от сверхдержав и малых держав по их внешнеполитическому поведению — средние державы создают себе нишу, преследуя узкий круг и определенные типы внешнеполитических интересов. Таким образом, средние державы — это страны, которые используют свои относительные дипломатические навыки для международного мира и стабильности.

Согласно Эдуарду Джордаану из Сингапурского университета менеджмента:

Все средние державы демонстрируют внешнеполитическое поведение, которое стабилизирует и легитимизирует мировой порядок, обычно через мультилатеральные (многосторонние) и сотруднические инициативы. Однако можно различать развивающиеся и традиционные средние державы по их взаимовлияющим конститутивным и поведенческим различиям. Также некоторые исследователи используют статистику валового национального продукта (ВНП) для составления списков средних держав. Однако экономика не всегда является определяющим фактором. В целом средние державы оказывают влияние на мировую политику и играют значительную роль в международных отношениях. Они имеет сильную экономику, передовые технологии и дипломатическое влияние, а также играют важную роль, продвигая мультилатерализм (многосторонность), сотрудничество и мирное разрешение конфликтов. Средние державы обычно рассматриваются как строители мостов между крупными державами, используя свои дипломатические навыки для посредничества в конфликтах и продвижения сотрудничества по международным вопросам.

Дипломатия средних держав

Согласно Лауре Ник из Ассоциации международных исследований (ISA):

Хотя термин имеет некоторую концептуальную неопределенность, чаще всего средние державы определяются по их международному поведению, которое называют «дипломатией средней державы». Это склонность к поиску многосторонних решений международных проблем и к компромиссам в международных спорах. Средние державы — это государства, которые направляют свое относительное благополучие, управленческие навыки и международный престиж на сохранение международного порядка и мира. Они помогают поддерживать порядок путем создания коалиций, выступая в роли посредников и «связующих звеньев», а также через деятельность по управлению и разрешению международных конфликтов.

Эти характеристики демонстрируют, что средние державы играют важную роль в международной политике, поскольку они стремятся к стабильности, сотрудничеству и мирному урегулированию конфликтов.

Список стран

Средние державы играют важную и растущую роль на глобальной арене. Какие же страны относятся к ним?

Согласно вышеупомянутому докладу, к ним относятся как страны глобального Севера, такие как Австралия, Канада и Южная Корея, так и страны глобального Юга, такие как Аргентина, Бразилия и Индонезия.

Среди экспертов нет единого мнения о том, какие же страны могут считаться средними державами. Однако в список стран, которые в какой-то момент времени после окончания холодной войны считались средними державами, входят страны Европы, такие как Австрия, Бельгия, Испания, Швейцария и другие. Также в списке из 51 страны числятся Северная Корея, Бангладеш, Малайзия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Сингапур, Турция и Казахстан.

Казахстан – средняя держава

Казахстан впервые был назван «средней державой» немецким аналитическим центром SWP, специализирующимся на международных отношениях и вопросах безопасности, сообщило европейское издание Euractiv. Опубликованное 23 января исследование было посвящено мировым средним державам и определило 12 таких стран: Турция, Израиль, Египет, Саудовская Аравия, Казахстан, Индия, Индонезия, Эфиопия, Кения, Южная Африка, Мексика и Бразилия.

По словам авторов, хотя эти страны очень разные, их объединяет внимание к экономическому развитию, безопасности и стабильности, а также стремление к стратегической автономии.

SWP выделил Казахстан в частности за его сбалансированную внешнюю политику, его позиционирование в качестве ключевого игрока в Центральной Азии и богатые ресурсы – а также за ключевую роль в Среднем коридоре.

Роман Василенко, заместитель министра иностранных дел Казахстана в комментарии Euractiv сказал: - Если мы хотим найти устойчивые решения глобальных проблем, в эпоху, характеризующуюся увеличением как поляризации, так и взаимосвязанности, нам нужен более надежный мультилатерализм.

По словам Василенко, это стало еще более важным сейчас, когда наблюдается заметное изменение баланса сил.

- Теперь эта ответственность ложится не только на традиционные «великие державы», но и на более широкий круг международных игроков. Такие страны, как Казахстан, все чаще способны вносить критический вклад в геополитические вопросы, используя свои прочные, многосторонние дипломатические отношения, а также свои ресурсы, - добавил он. - И мы видим в этом как возможность, так и ответственность. Вот почему мы постоянно участвуем в усилиях по оживлению дипломатического диалога по ключевым глобальным вопросам, в том числе через такие инициативы, как Астанинский международный форум.

Напомним, что в рамках государственного визита Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с 46-й сингапурской лекцией «Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие», в которой высказал свое видение роли средних держав в обеспечении глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития.